Посетителям Securika Moscow 2019 «АРМО-Системы» представит новейшие решения мировых ...
Посетителям Securika Moscow 2019 «АРМО-Системы» представит новейшие решения мировых брендов для систем безопасности
Новости участников портала \\ 14.03.2019 13:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Среди новинок для систем охранного видеонаблюдения «АРМО-Системы» покажет продукты Avigilon, AXIS Communications, Bosch, CBC Group, ComNet, Fujinon, Pelco, Videotec и WISENET.
«АРМО-Системы» приглашает посетить 25-й Международный форум охранных систем видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации Securika Moscow 2019, который пройдет с 19 по 22 марта 2019 года на площадке московского выставочного комплекса «Экспоцентр». В этом году «АРМО-Системы» представит свои экспозиции на двух стендах: все новинки ключевых вендоров «АРМО-Системы» можно будет посмотреть на стенде В413 во 2-м зале второго павильона, а на отдельном стенде D245 в зале №1 восьмого павильона будет впервые представлено российское оборудование и ПО для систем пожарной сигнализации торговой марки Smartec.
Среди новинок для систем охранного видеонаблюдения «АРМО-Системы» покажет продукты Avigilon, AXIS Communications, Bosch, CBC Group, ComNet, Fujinon, Pelco, Videotec и WISENET. Впервые в России будет представлена погодонезависимая PTZ-камера компании Videotec ULISSE EVO. Кроме того, можно будет протестировать скоростную PTZ-камеру AXIS Q6155-E с лазерной фокусировкой, AXIS P3225-V MKII RU из линейки «Сделано в России», а также IP-камеры с видеоаналитикой Powered by VCA марки GANZ и Bosch FLEXIDOME IP starlight 8000i. От бренда Pelco будут 4K камеры серий Spectra Pro 4K IR и GFC 4K Pro, а от WISENET — «модульные» IP-камеры X Plus с быстрым монтажом. Также на стенде «АРМО-Системы» посетители смогут познакомиться с новинками мегапиксельной оптики Computar и Fujinon, и коммутационным оборудованием марки ComNet для промышленных объектов.
Из новых программных решений для интеллектуального видеоконтроля будет демонстрироваться ПО Avigilon Control Center с эксклюзивными аналитическими функциями поиска человека по физическому описанию (Appearance Search) и детекции необычного поведения (Unusual Motion Detection). Для управления камерами Videotec, AXIS, GANZ и другими моделями на стенде «АРМО-Системы» будет установлена новейшая версия ПО мультибрендовой системы безопасности Milestone XProtect. Кроме того, будет демонстрироваться решение Retail Insight от WISENET для сбора и обработки данных «бортовой» аналитики от видеокамер серии X, комплекс для трекинга uTrack от CBC Group, плагин распознавания лиц Id-Me для Pelco VideoXpert, а также аналитика Bosch SoD для машинного обучения IP-камер под различные задачи непосредственно на примерах клиента.
Для систем контроля и управления доступом «АРМО-Системы» подобрала оригинальные продукты и решения ASSA Abloy, IDEMIA, HID Global, Lenel и Smartec. На выставке будет представлено новое поколение модулей Lenel для СКУД, поддерживающих протоколы обмена данными OSDP Biometric и OSDP Secure Channel для максимальной защиты системы безопасности. Особое место в экспозиции будут занимать биометрические новинки, включая считыватель IDEMIA, который распознает отпечатки пальцев «на лету», считыватели HID Global, одинаково точно идентифицирующие холодные, сухие, влажные или грязные пальцы, компактный ридер GANZ BACS Duo для считывания лица и вен ладони, а также самый «быстрый» уличный считыватель отпечатков пальцев BioEntry W2 марки Bosch.
Другими «горячими» новинками в разделе СКУД станут электронная система запирания CliqGo производства ASSA ABLOY и электронные ключницы TRAKA этого же бренда. Наряду с этим, в экспозиции оборудования и ПО для контроля доступа марки Smartec будет впервые представлен универсальный биометрический считыватель для идентификации по лицу, отпечаткам пальцев и картам ЕМ, который имеет функционал контроллера системы безопасности, и может работать как терминал учета рабочего времени. Здесь же будет функционировать новейший однодверный контроллер собственной разработки «АРМО-Системы» с поддержкой логических связей.
АПС и комплексные системы безопасности «АРМО-Системы» представит новинками от таких грандов отрасли, как Bosch, Honeywell, Commend, Simplex и Xtralis. Для построения аспирационных систем пожарной сигнализации будут доступны новейшие извещатели Xtralis с капиллярными воздухозаборными трубками из серии продуктов VEA. Для организации пожарного оповещения и коммерческого озвучивания «АРМО-Системы» предложит комплект оборудования Plena Matrix, а для Интерком-связи на производстве и автодорогах — решения компании Commend на базе специализированного сервера GE300, который работает под управлением диспетчерского пульта Conductor.
Получить бесплатный электронный билет для посещения выставки Securika Moscow 2019 можно промокоду «АРМО-Системы» sec19eYTTY. Дополнительную информацию о демонстрируемых новинках охранного оборудования и комплексных решениях для систем видеонаблюдения, контроля доступа, охранной и пожарной сигнализации можно запросить по электронной почте armosystems@armo.ru или уточнить по телефону 8 800 700-33-43 в московском офисе «АРМО-Системы».
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