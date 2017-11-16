Посетителям All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» представит новейшие IP решения своих ...
Посетителям All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» представит новейшие IP решения своих партнеров для систем безопасности
Новости участников портала \\ 21.11.2017 16:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Широкие возможности современной видеоаналитики «АРМО-Системы» представит на примере решений для различных сегментов рынка.
«АРМО-Системы» приглашает посетить 10-й бизнес-форум All-over-IP 2017, который пройдет с 22 по 24 ноября в 4-м павильоне московского выставочного центра «Сокольники». Лейтмотивом экспозиции «АРМО-Системы» станет видеоаналитика: компания представит на своем стенде B4.1 ключевые видеоаналитические решения для видеонаблюдения в области ритейла, промышленности и транспорта ведущих мировых вендоров Axis, Bosch, Wisenet Samsung и др. Кроме того, «АРМО-Системы» презентует контроллер СКУД Smartec собственной разработки и IP-решения для видеосистем своего нового партнера Avigilon Corporation. В этом году посетителей стенда B4.1 ждут две уникальные возможности: протестировать со своего смартфона систему HID Mobile Access и выиграть ценные призы, среди которых и iPhone 8 PLUS!
Среди собственных разработок «АРМО-Системы» на All-over-IP 2017 будет демонстрироваться СКУД на платформе контроллера нового поколения Smartec ST-NC441 и ПО Timex. Основное достоинство ST-NC441 — возможность его свободного конфигурирования. Контроллеры имеют по 6 релейных выходов для подключения электроуправляемых замков и исполнительного оборудования и поддерживают работу до 4 считывателей СКУД каждый. Наличие 12 свободно программируемых входов позволяет контроллеру Smartec «отслеживать» состояние периферийных устройств системы.
Широкие возможности современной видеоаналитики «АРМО-Системы» представит на примере решений для различных сегментов рынка. Так, для объектов торговли будут демонстрироваться решения на платформе ПО Wisenet SSM Retail и IP-камер от Wisenet Samsung, а также ПО Axis Store Reporter и модульных систем FA54 для гендерного анализа. Особое внимание «АРМО-Системы» уделит возможностям видеоанализа для безопасности объектов и общественной безопасности, реализованным в Axis Security Analytics, программных продуктах «Bosch Системы Безопасности» и других вендоров. Интересные специализированные решения видеоанализа будут представлены с использованием тепловизионных камер CBC Group серии ZNT8 с технологическим измерением температуры, а также Bosch AVIOTEC с функцией детекции дыма/возгораний.
Экспозиция нового партнера «АРМО-Системы» — компании Avigilon Corporation — будет посвящена инновационным решениям для IP-видеонаблюдения. Центром внимания станут 30-мегапиксельные (7К) IP-камеры HD Pro на базе фирменной платформы Н4, не имеющие аналогов по степени детализации изображения и при этом экономно использующие ресурсы системы за счет передовой технологии HDSM SmartCodec. Также в действии будут показаны вандалозащищенные модели H4 Fisheye с ИК-подсветкой и обзором на 360° для суровых климатических условий, IP-камеры H4 HD с самообучающейся видеоаналитикой, высокочувствительные мультисенсорные устройства, модели серий H4 Mini Dome и H4 SL с уникальной модульной конструкцией и управляющее ПО Avigilon Control Center.
Якорным брендом компании «АРМО-Системы» (Smartec) будут представлены на All-over-IP 2017 новые решения в области видеонаблюдения. В частности, посетители стенда В 4.1 смогут оценить в работе возможности специализированного устройства STX-IPT1000MR для подсчета посетителей и учета очередей, и виртуальной матрицы STNR-6462 для организации УРМ без использования управляющего ПО на выделенной рабочей станции. Узнать обо всех преимуществах виртуальной матрицы и технологии WARP в устройствах Delta-серии видеорегистраторов Smartec, а также концепции УРМ без ПК можно будет на открытом семинаре, который состоится 23 ноября с 12:00 до 12:45 в Зале №3 выставочного павильона.
Одна из зон выставочного стенда компании будет посвящена системам охранной сигнализации и «умный дом» марки Satel. Здесь будет представлена уникальная для данного раздела новинка — уличные датчики движения Opal Plus, которые за счет встроенного сенсора сумерек управляющего выхода могут подавать команды на различное исполнительное оборудование, а при подключении к ПКП серии Integra становятся совместимы с оборудованием KNX. Также на стенде можно будет познакомиться с проводной и беспроводной периферией для систем охраной сигнализации, управляющими клавиатурами, на ЖК-экран которых выводится изображение с IP-камер, и возможностями интеграции оборудования Satel с KNX-системами.
22 и 23 ноября в 16:30 в рамках All-over-IP 2017 «АРМО-Системы» проведет на своем стенде В 4.1 розыгрыш призов. Главный приз – iPhone 8 Plus! Также будут разыграны умные часы Apple Watch, стильные видеодомофоны Smartec, финские навесные замки марки Abloy и множество других устройств. Чтобы стать участником розыгрыша, необходимо зарегистрироваться по ссылке, получить письмо с инструкциями для установки временного мобильного идентификатора от нашего партнера HID Global на личный смартфон, и зафиксировать свое присутствие на выставке с 10:00 до 16:00 в дни проведения розыгрыша, пройдя идентификацию с помощью смартфона на стенде «АРМО-Системы».
Дополнительную информацию обо всех новинках оборудования, ПО и комплексных решениях для систем безопасности, которые будут демонстрироваться на стенде компании «АРМО-Системы», можно получить в московском офисе «АРМО-Системы» по многоканальному телефону +7 (495) 787-33-42 или запросить по электронной почте armosystems@armo.ru.
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