Получите консультацию по Постановлению РФ № 969
Получите консультацию по Постановлению РФ № 969
Новости участников портала \\ 21.11.2018 16:45 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Есть вопросы по постановлению РФ № 969 от 26.09.2016 о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности? Получите ответы бесплатно в компании «ВИТ-Центр». Для получения бесплатной консультации достаточно просто написать свой вопрос на сайте serverprofit.ru.
- На каких объектах должно быть установлено сертифицированное оборудование?
- Какое оборудование подлежит обязательной сертификации?
- Что делать, если на объекте уже установлено несертифицированное оборудование?
- Что делать, если только часть оборудования в системе имеет сертификаты?
- Как сертифицировать уже установленную систему безопасности?
- Как узнать, соответствует ли установленное оборудование требованиям транспортной безопасности?
- В какие сроки нужно пройти сертификацию?
Ответы на эти и многие другие вопросы специалисты, ответственные за обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, смогут получить в компании «ВИТ-Центр». Для получения бесплатной консультации достаточно просто написать свой вопрос на сайте http://serverprofit.ru/.
Новости участников портала
Знакомьтесь: уличная панорамная камера «рыбий глаз» марки Pelco by Schneider Electric
Новости участников портала \\ 21.11.2018 12:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Исправление искажений оптики Fisheye уличная панорамная камера обеспечивает с помощью предустановленного ПО, «трансформируя» полусферическое изображение с углами обзора 187° по горизонтали и 165° по вертикали и нарушенными пропорциями по краям кадра в более привычный для восприятия вид.
Подтверждено сертификатом: TerraLink – авторизованный сервисный центр Suprema
Новости участников портала \\ 21.11.2018 12:28 \\ TerraLink \\ Москва
Компания TerraLink рада сообщить о получении официального статуса сервисного центра Suprema.
Новый двухригельный электромеханический замок от Abloy с высоким классом защиты
Новости участников портала \\ 19.11.2018 13:29 \\ АРМО-Системы \\ Москва
EL570 и EL571 различаются логикой работы и позволяют реализовывать одно- и двухсторонний контроль доступа соответственно.
АМИКОМ ДАРИТ ПОДАРКИ ВСЕМ МОНТАЖНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ!
Новости участников портала \\ 16.11.2018 16:43 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
С 1 ноября по 31 декабря соверши покупку оборудования ТМ Hikvision и получи подарок!
Обновление RusGuard: версия 1.13
Новости участников портала \\ 16.11.2018 14:14 \\ АО "РусГард" \\ Москва
Этой осенью вышло обновление для RusGuard Soft. В версии 1.13 была добавлена расширенная интеграция с системой видеоаналитики от ISS, расширен функционал мобильной идентификации, а также разработана расширенная интеграция с популярными алкотестерами.
Bosch MIC IP fusion 9000i: камеры видеонаблюдения для съемки в видимом и инфракрасном спектрах
Новости участников портала \\ 16.11.2018 13:19 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Другая интеллектуальная функция MIC IP fusion 9000i — сбор метаданных со встроенных оптического и тепловизионного модулей.
НПА Rubezh рекомендует компанию «ВИТ-Центр»
Новости участников портала \\ 14.11.2018 19:54 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
14 ноября в Санкт-Петербурге на территории Юго-Западной ТЭЦ открылся форум по пожарной безопасности. Алексей Антохин, специалист НПА Rubezh, в ходе своего выступления подчеркнул важность привлечения опытной компании к построению системы противопожарной защиты и порекомендовал компанию «ВИТ-Центр».
Первая IP камера Full HD от Honeywell с поддержкой интеллектуальной компрессии видео H.265+
Новости участников портала \\ 14.11.2018 13:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Поддержка алгоритма компрессии Н.265+ является отличительной особенностью IP камеры HED2PER3.
Самый экономичный рентрансферный принтер пластиковых карт марки HID Global
Новости участников портала \\ 12.11.2018 13:32 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Разрешение печати Fargo HDT5600 — 600 dpi — позволяет создавать изображения на пластиковых картах (пропусках) фотографического качества, а также образцово пропечатывать мелкий шрифт и миниатюрные детали.
Новинка AXIS — 4K Ultra HD панорамные камеры видеонаблюдения на базе 4-сенсорного модуля
Новости участников портала \\ 06.11.2018 12:40 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Целостное панорамное 180° изображение камера P3807-PVE формирует с помощью четырех 2-мегапиксельных сенсоров формата 1/2,9", чувствительность которых позволяет создавать видео в режимах «день/ночь» при освещенностях до 0,17/0,05 лк.
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Получите консультацию по Постановлению РФ № 969
ООО "ВИТ-Центр" \\ 21.11.2018 16:45
Знакомьтесь: уличная панорамная камера «рыбий глаз» марки Pelco by Schneider Electric
АРМО-Системы \\ 21.11.2018 12:37
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Феодальный захват. В дачном поселке Свердловская области объявился сборщик дани
События \\ 03.10.2018
Сфера земельных отношений в загородной недвижимости по-прежнему сопряжена с различными правовыми злоупотреблениями и коррупционными схемами, остается местом притяжения различного рода нечистых на руку дельцов. Пользуясь дырами в законодательстве управляющие компании, связанные с девелоперами, развязывают ради наживы самые настоящие жилищно-коммунальные войны.
новая версия системы ИИ для распознавания документов
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Вторая версия Smart IDReader с помощью нового ИИ прибавила в скорости и качестве распознавания документов со смартфонов
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