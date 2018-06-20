Получите консультацию по Постановлению РФ № 969

Ответы на эти и многие другие вопросы специалисты, ответственные за обеспечение безопасности на объектах транспортной инфраструктуры, смогут получить в компании «ВИТ-Центр». Для получения бесплатной консультации достаточно просто написать свой вопрос на сайте http://serverprofit.ru/.

Есть вопросы по постановлению РФ № 969 от 26.09.2016 о сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности? Получите ответы бесплатно в компании «ВИТ-Центр». Для получения бесплатной консультации достаточно просто написать свой вопрос на сайте serverprofit.ru.