Новости участников портала \\ 08.06.2018 11:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Компания «Элеста» запустила беспрецедентную акцию: «Половина за наш счет».

Дорогие дамы и господа,

При расчете стоимости на контрактное производство до 31 сентября 2018 года, Вы получаете скидку 50% на услуги контрактной сборки.

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