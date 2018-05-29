Половина за наш счет
Половина за наш счет
Новости участников портала \\ 08.06.2018 11:57 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Компания «Элеста» запустила беспрецедентную акцию: «Половина за наш счет».
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При расчете стоимости на контрактное производство до 31 сентября 2018 года, Вы получаете скидку 50% на услуги контрактной сборки.
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Новости участников портала
ЧОП "Солярис" – всё под охраной!
Новости участников портала \\ 07.06.2018 00:02 \\ ЧОП "Солярис" \\ Москва
ЧОП "Солярис" – всё под охраной! 15 лет! Частное охранное предприятие "Солярис" предлагает все виды охранных услуг в Москве и Московской области. Охрана объектов любой сложности. Ответственно. Надежно. Профессионально. Качественно. 15 лет! Частное охранное предприятие "Солярис" предлагает все виды охранных услуг в Москве и Московской области.
Снижены цены на считыватели HID iCLASS Seos и multiCLASS Seos! Скидка 12%!
Новости участников портала \\ 06.06.2018 15:50 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор HID Global, объявляет снижение цен на высокозащищенные считыватели HID iCLASS и multiCLASS с профилем Seos. Успейте купить считыватель по специальной низкой цене!
Новые универсальные доводчики для входных дверей марки Smartec с регулировкой скорости закрытия
Новости участников портала \\ 06.06.2018 14:01 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Быстрый подбор доводчика для входных дверей различного веса и ширины обеспечивается наличием в новой серии устройств Smartec трех моделей, рассчитанных на различные усилия закрывания.
Новая малогабаритная PTZ-видеокамера Axis M5054 с разрешением 1 Мп и микрофоном
Новости участников портала \\ 04.06.2018 16:11 \\ АРМО-Системы \\ Москва
M5054 способна охватить территорию помещения площадью до 250 м2, заменив собой 4 стандартных видеокамеры, не имеющих PTZ-функций.
«Элеста»: Вся команда в сборе!
Новости участников портала \\ 04.06.2018 12:50 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
31 мая в офис компании «Элеста» приехали руководители обособленных подразделений со всех уголков России.
Новая 4 Мп вандалозащищенная уличная камера с ИК-подсветкой GANZ ZN8-BADMZ56HE
Новости участников портала \\ 31.05.2018 12:25 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Возможность детального рассмотрения объектов в зоне видеоконтроля, особенно востребованная на уличных территориях с повышенным риском вандализма, обеспечивает 4-мегапиксельный сенсор, оригинальный процессор и вариофокальный объектив.
Цифровой полицейский на полигоне ОДОН Росгвардии
Новости участников портала \\ 30.05.2018 12:51 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
С 24 по 26 мая на полигоне ОДОН Росгвардии прошел Научно-технический форум "День передовых технологий правоохранительных органов Российской Федерации", в котором компания «Элеста» представила обновленный комплекс «Цифровой полицейский».
Новые 3 Мп уличные IP-видеокамеры Smartec с ИК-подсветкой до 80 м и моторизированным вариообъективом
Новости участников портала \\ 30.05.2018 12:21 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Непрерывный видеомониторинг уличных объектов STC-IPM3698A (LRA) rev.2 обеспечивают благодаря наличию у них вариофокального объектива с моторизированной регулировкой зума/фокуса, выполняемой оператором по сети.
Скидка 50% на карты Seos и мобильные идентификаторы Corporate1000
Новости участников портала \\ 29.05.2018 18:25 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, платиновый дистрибьютор HID Global, анонсирует акцию на покупку карт Seos и мобильных идентификаторов.
МАРТ ГРУПП на «KADEX-2018»: итоги
Новости участников портала \\ 29.05.2018 17:26 \\ ООО «МАРТ ГРУПП» \\ г. Москва
При содействии партнёров, ТОО «САЙГА» из Казахстана (город Павлодар), «МАРТ ГРУПП» представила на выставке целый ряд образцов продукции. Среди них — модели полицейских и гражданских стреляющих электрошокеров; досмотровые и видеодосмотровые устройства, электрошоковые щиты для полиции и др
Другие новости
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asdasffbbb \\ 14.06.2018 17:10
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asdasffbbb \\ 14.06.2018 17:08
Новости
Schneider Electric соберет экспертов электроснабжения всей страны на Energy Days
События \\ 14.06.2018
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией и автоматизации, объявляет о старте серии технических конференций для профессионалов в области сетей и систем электроснабжения среднего напряжения Energy Days. Впервые подобное событие проводится во всероссийском масштабе: семинары запланированы в более чем 30 городах страны, в которых примут участие более 1200 специалистов и руководителей.
ESET проанализировала киберугрозы для футбольных болельщиков
Информационная безопасность \\ 14.06.2018
Фишинговые сайты, фальшивые розыгрыши и криптомайнеры – ESET выяснила, как интернет- мошенники подготовились к Чемпионату мира
Hitachi Vantara расширяет семейство конвергентных и гиперконвергентных систем UCP и экосистему прикладных решений
Информационная безопасность \\ 13.06.2018
Компания Hitachi Vantara усовершенствовала аппаратное и программное обеспечение всех продуктов семейства конвергентных, гиперконвергентных и созданных на базе архитектуры Rack-scale систем Hitachi Unified Compute Platform (UCP), в том числе дисковых систем с кэшированием на базе NVMe SSD и серверных систем на базе процессоров GPU.
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