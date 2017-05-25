Полина Малахова, ООО «АВС-Урал»: за три года увеличили обороты втрое

Новости участников портала \\ 29.05.2017 17:18 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Интервью с основателем компании "АВС-Урал" в Екатеринбурге и активным пользователем франшизы Видеоглаз.

Системами видеонаблюдения мы занимаемся с 2008 года, так что в этом бизнесе не новички. Первые годы работали как все: сами давали рекламу, искали поставщиков, подбирали ассортимент, договаривались. О том, что можно работать по другому формату тогда даже не задумывались.

В 2014 году мы познакомились с директором по развитию компании «Видеоглаз» Андреем Васильевым, который и предложил нам приобрести франшизу. Поначалу мы отнеслись к этому предложению с недоверием: для чего франшиза, если у нас и так уже есть работающий бизнес? Но когда Андрей разложил по полочкам систему работы и расписал плюсы, мы подумали: а почему бы не попробовать?



Результаты нас порадовали и радуют до сих пор.

Если раньше у нас было 3000 позиций, то теперь мы можем выбирать из 30 тысяч. Ассортимент в каталоге впечатляющий, мы смогли предложить покупателям гораздо более широкий выбор товаров.

Товарный ассортимент можно посмотреть,в том числе, и в печатных каталогах.



Централизованные поставки

Когда работаешь с каждым поставщиком отдельно, на это уходит много времени и средств. Нужно с каждым заключить договор, обговорить условия, организовать и оплатить транспортировку. Здесь же оформляем единую заявку, и «Видеоглаз» организует нам поставку товара одной партией.



Продвижение в Интернете

Франчайзер взял на себя заботы о продвижении нашего сайта. Так как сайт – это наш основной канал привлечения клиентов, результат мы почувствовали сразу – звонков стало ощутимо больше. С 2015 года поток заявок с сайта увеличился в два с половиной раза, и чтобы их обрабатывать мы наняли еще несколько менеджеров. В этом году совместно с «Видеоглаз» занялись продвижением в соцсетях, что по нашему мнению тоже должно увеличить поток заявок.



Рост посещаемости сайта с 2013 по 2017 год.



Мероприятия по привлечению партнеров

Совместно с компанией «Видеоглаз» мы ежегодно проводим в Екатеринбурге и других городах семинары для партнеров. Мы организуем встречу, а франчайзер приглашает спикеров, привозит оборудование. Пик продаж, как правило, случается именно после таких семинаров.



Продажи выросли втрое

С 2014 года, с тех пора как мы стали партнерами компании «Видеоглаз», наши продажи выросли втрое. И это не предел, мы планируем и дальше наращивать обороты.

Чтобы добиться успеха и оставаться на плаву, нельзя стоять на месте. Нужно двигаться всегда чуть-чуть опережая конкурентов, искать новые пути и обзаводиться сильными партнерами. Что мы и сделали.

Полина Малахова - основатель компании "АВС-Урал".

Источник: www.videoglaz.ru