«Поликом Про» проведет семинар по защите корпоративной информации от различных ...

Новости участников портала \\ 30.08.2017 17:37 \\ Поликом Про \\ Санкт-Петербург

Познакомимся с современными способами защиты как локально, так и в облаке и с историей развития средств связи

13 сентября «Поликом Про» и «Лаборатория Касперского» приглашают на семинар по защите корпоративной информации от различных угроз, который состоится в Центральном музее связи имени А.С. Попова.

Обмен информацией между сотрудниками компании и внешними контрагентами происходит непрерывно, информация стала ценным активом для бизнеса, а ее защита выходит на первый план. Мы приглашаем на семинар, где вы познакомитесь с различными типами угроз информационной безопасности и современными способами защиты как локально, так и в облаке.

Возможность централизованного управления безопасностью повышает уровень защищенности корпоративной информации – мы расскажем, как построить корпоративную систему безопасности и управлять ею, а также как защититься от нежелательной информации с помощью решения «Барьер».

Мы также расскажем, что проверять с точки зрения безопасности, как осуществлять контроль состояния ИТ-инфраструктуры и как в этом помогают экспертные сервисы «Лаборатории Касперского».

В завершении семинара мы приглашаем вас познакомиться с историей передачи информации на обзорной экскурсии по музею связи имени А.С. Попова.

В рамках мероприятия специалисты и эксперты ответят на вопросы, проведут консультации.

Познакомиться с подробной программой можно на сайте компании «Поликом Про» в разделе «Мероприятия» http://www.polikom.ru/seminar/18926/ .

Участие в семинаре бесплатное, требуется предварительная регистрация.

Получить дополнительную информацию и зарегистрироваться можно по телефону (812) 325-84-00 или на сайте компании «Поликом Про» в разделе «Мероприятия» http://www.polikom.ru/seminar/.