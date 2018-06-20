Новости участников портала \\ 21.11.2018 12:28 \\ TerraLink \\ Москва

Компания TerraLink рада сообщить о получении официального статуса сервисного центра Suprema.

Компания TerraLink рада сообщить о получении официального статуса сервисного центра Suprema. Наши специалисты осуществляют ремонт и техническую поддержку оборудования Suprema.

Кроме того, TerraLink осуществляет техническую поддержку программного обеспечения Suprema (BioStar).

Оборудование Suprema становится все более популярным на рынке, благодаря, пожалуй, лучшему соотношению цены и качества. Многие разработчики программного обеспечения для Систем Контроля Доступа и Учета Рабочего Времени, такие как TerraID, PERCo, Lenel, AxxonSoft (ITV), Milestone и другие, интегрировали оборудование Suprema в свои решения.

С 2015 года компания TerraLink является официальным дистрибьютором Suprema в Казахстане с представительством в Российской Федерации (ООО «ТерраЛинк», Москва). Продукция Suprema ввозится на территорию РФ в соответствии с требованиями единого таможенного пространства (ЕАС).