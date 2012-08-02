Поддержка всех стандартов HD по коаксиалу в новом семействе STC-HDX Ultimate

Поддержка всех стандартов HD по коаксиалу в новом семействе STC-HDX Ultimate

Поддержка всех стандартов HD по коаксиалу в новом семействе STC-HDX Ultimate

Новости участников портала \\ 14.06.2018 15:38 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Видеокамера STC-HDX3635 Ultimate, новинка компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ", построена на 2 Мп КМОП-матрице Sony Starvis™ IMX290, имеет моторизованный варифокальный объектив 2.8-12 мм и оснащена аппаратным WDR 120 дБ. Поддержка стандартов EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H

Видеокамера STC-HDX3635 Ultimate, новинка компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ", построена на 2 Мп КМОП-матрице Sony Starvis™ IMX290, имеет моторизованный варифокальный объектив 2.8-12 мм и оснащена аппаратным WDR 120 дБ. Поддержка стандартов  EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H снимает ограничение по подключению к любым видеорегистраторам:

  • КМОП-матрица 1/2.8’’ 2 Мп Sony Starvis™ IMX290
  • Поддержка форматов EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H
  • Разрешение 1080p/720p/ 960H при 30к/с
  • Минимальная освещенность: 0.005/0 лк (цвет/ч./б. с вкл. ИК-подсветкой)
  • ИК-подсветка (до 30 м)
  • Аппаратный WDR
  • Моторизованный объектив 2.8-12 мм
  • Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR
  • Управление по коаксиальному кабелю (UTC)
  • Питание 12В пост. тока или 24В перем. тока

Поддержка форматов EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H

Камеры нового семейства STC-HDX Ultimate поддерживают все существующие на данный момент стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю. Камеры можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом как в цифровом формате, используя стандарты HD-SDI и EX-SDI, так и в аналоговом высокого разрешения AHD, HD-TVI, HD-CVI. Также поддерживается подключение к видеорегистраторам с композитным аналоговым видеовходом стандартного разрешения 960H. Вывод цифрового и аналогового видеосигнала осуществляется через раздельные BNC выходы. При выборе стандартов высокой четкости EX-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI достигается возможность трансляции сигнала на расстояния до 500 м без промежуточного усиления (при использовании кабеля RG6/U). Максимальная дистанция трансляции для стандарта HD-SDI составляет 100-120 метров (при использовании кабеля RG6/U).

Настройка камеры по коаксиальному кабелю

Настройка STC-HDX3525 Ultimate производится с помощью системы экранных меню, доступной при использовании внешнего, подключаемого пульта, идущего в комплекте, а также по стандарту UTC который позволяет управлять OSD камеры по коаксиальному кабелю, не требуя прокладки дополнительного управляющего кабеля (кроме HD-SDI, EX-SDI).

Моторизованный объектив

Моторизованный объектив 2.8~12 мм позволяет настроить фокусное расстояние и фокусировку наиболее точным образом при удаленном доступе на камеру по протоколу UTC, а также с помощью джойстика. Это также упрощает регламентную коррекцию фокусировки в процессе эксплуатации. 

Переключение "день/ночь"

Переключение режима работы камеры "день/ночь" можно настраивать как по уровню освещенности, так и по длительности задержки смены режима освещения. Последнее позволяет избежать нежелательной реакции камеры на кратковременные перепады освещенности. В условиях отсутствия освещения на объекте STC-HDX3525 Ultimate активирует работу 30 встроенных ИК-светодиодов и обеспечивает дальность ИК-подсветки до 15 метров. 

Цифровое шумоподавление

Функция цифрового шумоподавления 2D/3D DNR с анализом смежных кадров позволяет получить более качественное изображение в условиях пониженной освещенности. Помимо улучшения визуального восприятия этот режим позволяет экономить до 70% дискового пространства видеорегистратора при записи.

Режим медленного электронного затвора

Режим медленного электронного затвора позволяет значительно увеличить чувствительность камеры в условиях экстремально низких уровней освещенности.

Аппаратный широкий динамический диапазон (WDR )

При активации функции широкого динамического диапазона WDR (120 дБ), камера задействует каждые 2 формируемых КМОП-матрицей кадра (50 к/с) для формирования итогового видеопотока со скоростью25 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной/фоновой засветке и т.д.

Видеокамеру STC-HDX3635 Ultimate можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".

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