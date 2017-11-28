Поддержка датчика Холла в Sigur

Поддержка датчика Холла в Sigur

Поддержка датчика Холла в Sigur

Новости участников портала \\ 06.12.2017 14:22 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

С его помощью возможно получить более полную картину о состоянии точки доступа, например, информацию о неисправности замка или неправильном монтаже.

Sigur поддерживает подключение датчика Холла. С его помощью возможно получить более полную картину о состоянии точки доступа, например, информацию о неисправности замка или неправильном монтаже.


Датчик Холла - магнитоэлектрическое устройство, принцип действия которого основан на эффекте Холла: если проводник с током помещён в магнитное поле, то возникает электродвижущая сила, направленная перпендикулярно и току, и полю.

 

Одним из вариантов использования датчика Холла является выявление фактов неисправности замка, например, когда на него не подается питание питание.

Это возможно в случаях повреждения электропроводки или неправильного монтажа.

 

Также с помощью такого датчика можно определить саботаж замка: «подкладывания» между замком и дверью какого-либо предмета, который не позволяет запереть дверь.

 

Также Sigur поддерживает подключение и управление другими датчиками и оборудованием двери. Подробнее об этом можно прочитать на соответствующей странице сайта: sigursys.com/func_door_control.php.

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