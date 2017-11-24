Новости участников портала \\ 29.11.2017 14:09 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID для интегрированных систем комплексной безопасности, анонсирует акцию.

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID для интегрированных систем комплексной безопасности, анонсирует акцию.

При покупке биометрического IP-терминала для распознавания лица Suprema FaceStation 2 — полнофункциональное ПО TERRAID для СКУД и УРВ на 1 ПК и 5 считывателей БЕСПЛАТНО*! Экономия — $360!

ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке Suprema FaceStation 2 для идентификации по 3D-модели лица

*В акции участвует Стартовый пакет ПО TerraID Mini Promo на 1 ПК и 5 считывателей, включая 1 год технической поддержки по тарифу «Стандартный»

Для приобретения оборудования Suprema по акции обращайтесь к менеджерам интернет-магазина TerraLink: http://www.idcards.ru/contacts/ru/