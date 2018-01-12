ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке биометрического терминала Suprema BioStation A2
ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке биометрического терминала Suprema BioStation A2
Новости участников портала \\ 22.01.2018 19:06 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID, анонсирует акцию. Переходите на биометрическую идентификацию по отпечаткам пальцев с помощью терминала Suprema BioStation A2 и ПО TerraID с экономией $360.
Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID для интегрированных систем комплексной безопасности, анонсирует акцию.
Переходите на биометрическую идентификацию по отпечаткам пальцев с помощью терминала Suprema BioStation A2 и ПО TerraID с экономией $360!
При покупке биометрического терминала BioStation A2 — полнофункциональное ПО TERRAID для СКУД и УРВ на 1 ПК и 5 считывателей БЕСПЛАТНО*!
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Новости участников портала
Тренды рынка СКУД в 2018 году по версии компании Sigur
Новости участников портала \\ 22.01.2018 16:36 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Самые важные тенденции рынка СКУД в 2018 году по мнению экспертов Sigur.
В семействе GANZ GENSTAR появились 12 Мп fisheye IP-камеры с обзором на 360° и термокожухом с IP66
Новости участников портала \\ 22.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокую детализацию панорамного изображения обеспечивает 1/1,7-дюймовый КМОП-сенсор, создающий кадры с разрешением до 12 Мп.
Системы безопасности – разговор о главном!
Новости участников портала \\ 22.01.2018 13:51 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В №5-2017 журнала “Алгоритм безопасности” подняты два серьезных практических вопроса: построение систем безопасности на объекте и функциональность программного обеспечения.
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.01.2018 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой купольной IP-видеокамеры для помещений Beward B1510DR.
<Информация> Роспотребнадзора "О введении в обращение банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей"
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:43 \\ Обсудить ()
С 18 по 25 января 2018 года будет работать Всероссийская горячая линия по приему купюр нового образца Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1.
Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры PROvision PVF-IR4000AHD.
Охранная сигнализация – актуальная информация
Новости участников портала \\ 17.01.2018 15:53 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В журнале “Алгоритм безопасности” регулярно печатаются статьи ФКУ “НИЦ “Охрана” Росгвардии. Предлагаем вашему вниманию 3 материала, посвященные средствам и системам охраны:
В ассортименте Smartec появились 3 Мп уличные цилиндрические IP-камеры с 3 потоками и поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 17.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Формировать цветное изображение IP-камера может при освещенностях вплоть до 0,005 люкс благодаря 1/2,8-дюймовому КМОП-сенсору Sony IMX123 со сверхвысокой чувствительностью.
Компания "Равелин Лтд" в Реестре надежных поставщиков России
Новости участников портала \\ 17.01.2018 12:25 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
По результатам работы в 2017 году компания «Равелин Лтд» в очередной раз была внесена в Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности.
Другие новости
Тренды рынка СКУД в 2018 году по версии компании Sigur
Sigur - Управление доступом \\ 22.01.2018 16:36
В семействе GANZ GENSTAR появились 12 Мп fisheye IP-камеры с обзором на 360° и термокожухом с IP66
АРМО-Системы \\ 22.01.2018 14:06
Системы безопасности – разговор о главном!
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 22.01.2018 13:51
Новости
Securika Krasnodar
Выставки \\ 23.01.2018
Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.
“Код ИБ” пройдет за год в 27 городах, начиная с Алматы
Выставки \\ 19.01.2018
1 февраля в Алматы в отеле “Казахстан” состоится первая в этом году конференция из серии “Код информационной безопасности”, бесплатная для профессионалов ИБ.
ТБ Форума 2018
Выставки \\ 12.01.2018
Руководители Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, Росгвардии, Транснефти и Алросы приглашают на конференцию "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики"
Статьи
Часть 2. Как отобрать 3-х лучших продавцов услуг пультовой охраны из 160 кандидатов.
Охранная деятельность \\ В прошлой статье мы выяснили – для получения 3-4 эффективных сотрудников надо установить не менее 160 контактов. И лишь 80 из них дойдут до первого собеседования. Но чтобы эти 80 до нас дошли, вакансию надо «продавать» уже на этапе установления контакта.
Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей
Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.
Часть 1. Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.