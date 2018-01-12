ПО TERRAID В ПОДАРОК при покупке биометрического терминала Suprema BioStation A2

Новости участников портала \\ 22.01.2018 19:06 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID, анонсирует акцию. Переходите на биометрическую идентификацию по отпечаткам пальцев с помощью терминала Suprema BioStation A2 и ПО TerraID с экономией $360.

Компания TerraLink, официальный дистрибьютор биометрического оборудования Suprema и поставщик собственного ПО TerraID для интегрированных систем комплексной безопасности, анонсирует акцию.

Переходите на биометрическую идентификацию по отпечаткам пальцев с помощью терминала Suprema BioStation A2 и ПО TerraID с экономией $360!

При покупке биометрического терминала BioStation A2 — полнофункциональное ПО TERRAID для СКУД и УРВ на 1 ПК и 5 считывателей БЕСПЛАТНО*!

*В акции участвует Стартовый пакет ПО TerraID Mini Promo на 1 ПК и 5 считывателей, включая 1 год технической поддержки по тарифу «Стандартный»

Для приобретения оборудования Suprema по акции обращайтесь к менеджерам интернет-магазина TerraLink: http://www.idcards.ru/contacts/ru/