ПО Macroscop будет представлено на крупнейшей международной выставке IFSEC 2017 в Лондоне

Новости участников портала \\ 16.06.2017 10:31 \\ Macroscop \\ Пермь

IFSEC International - одна из самых старых, крупных и влиятельных выставок технологий безопасности в мире, которая ежегодно объединяет около 27000 профессионалов и свыше 600 ведущих компаний отрасли.

20-22 июня программные решения Macroscop для систем IP-видеонаблюдения будут представлены на IFSEC International 2017 в Лондоне, Великобритания.

IFSEC International - одна из самых старых, крупных и влиятельных выставок технологий безопасности в мире, которая ежегодно объединяет около 27000 профессионалов и свыше 600 ведущих компаний отрасли.

Команда Macroscop представит программный комплекс на стенде международного партнера - компании Uniview (UNV), крупного производителя IP-оборудования с мировым именем.

В презентационной зоне экспозиции будут продемонстрированы эксклюзивные возможности и интеллектуальные модули Macroscop: межкамерный трекинг для отслеживания перемещений объектов по нескольким камерам системы, интерактивный поиск по приметам, распознавание лиц, новый подсчет посетителей и др.

Участники выставки смогут протестировать Macroscop на стенде D750. Также все возможности ПО представлены в бесплатной демо-версии: http://macroscop.com/download.html