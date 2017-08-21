Питайте правильно! Блоки питания в СПИСКЕ!
Питайте правильно! Блоки питания в СПИСКЕ!
Новости участников портала \\ 27.10.2017 11:49 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Вышел обновленный Список технических средств безопасности
Дорогие дамы и господа!
Рады сообщить, что новые резервированные блоки питания «Юпитер – 9131/9132» производства компании «Элеста» вошли в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым техническим требованиям к системам централизованного наблюдения, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны» и «Единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны».
Блоки питания «Юпитер-9131\ 9132» предназначены для питания постоянным током средств охранно-пожарной сигнализации, с возможностью размещения контрольной панели внутри корпуса.
Основные возможности:
- Автоматический переход на работу от резервного источника;
- Защита от глубокого разряда аккумулятора;
- Защита выхода от короткого замыкания и перегрузки;
- Индикация: заряда АКБ, состояния сети, исправности выхода.
Особенности:
- Возможность установки приемно-контрольного прибора внутри корпуса;
- Расширенный диапазон напряжений питающей сети;
- Ударопрочный пластиковый корпус;
- Дополнительный выход состояния сети.
Компактный размер блока питания «Юпитер-9131» (131*192*68 мм), позволяет устанавливать прибор в любом месте, без опасения испортить интерьер, а также сочетает в себе весь функционал и надежность блока питания привычных размеров.
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