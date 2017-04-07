Первые 4-мегапиксельные видеокамеры AXIS для бюджетного видеоконтроля в ...

Новости участников портала \\ 12.04.2017 13:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Видео Quad HD качества видеокамеры M3106-L/LVE передают в режиме реального времени за счет использования 1/3” КМОП-сенсора с разрешением 2688х1520 пикс.

Компания AXIS Communications выпустила бюджетные малогабаритные купольные видеокамеры M3106-L и M3106-LVE, которые передают несколько потоков видео с разрешением до Quad HD при фреймрейте 25 к/с в форматах H.264 и/или M-JPEG, а также применяют технологи Zipstream и WDR для повышения качества видеосигнала. Обе 4-мегапиксельные видеокамеры AXIS имеют плоское смотровое окно для исключения появления бликов, оснащены ИК-прожектором с дальностью подсветки до 15 м, а их объектив обеспечивает обзор на 130°. Кроме того, эти мегапиксельные модели поставляются с предустановленным пакетом видеоаналитики, поддерживают профиль ONVIF S и запитываются по технологии PoE.

Видео Quad HD качества видеокамеры M3106-L/LVE передают в режиме реального времени за счет использования 1/3” КМОП-сенсора с разрешением 2688х1520 пикс. При этом обе мегапиксельные видеокамеры позволяют транслировать нескольких конфигурируемых потоков в форматах H.264 или M-JPEG с возможностью регулировки их частоты кадров и разрешения, а также выделить из общей сцены наблюдения два участка и передавать их отдельными потоками с фреймрейтом 25 к/с каждый. Фирменная технология Zipstream, реализованная на базе кодека H.264, снижает трафик при сохранении высокого качество значимых областей в кадре, благодаря чему информативность получаемого от новых мегапиксельных видеокамер изображения достаточно высока.

Широкоугольный объектив видеокамеры с горизонтальным и вертикальным углами обзора 130° и 73°, соответственно, обеспечивает максимальный охват зоны наблюдения, что позволяет сократить общее число IP-камер на объекте без снижения эффективности видеоконтроля. С удобным шарнирным креплением устанавливать мегапиксельные видеокамеры AXIS можно практически в любом месте и настраивать их ракурс съемки путем поворота камерного блока на +/-180°, наклона до 60° и вращения на +/-95°. При своих компактных размерах (ø100*85 мм) мегапиксельные видеокамеры малозаметны на объекте, а благодаря возможности окраски их корпуса в любой подходящий цвет, их можно «растворить» практически в любом интерьере.

В отличие от M3106-L, мегапиксельные видеокамеры M3106-LVE предназначены для уличного видеоконтроля. Они оснащены герметичным термозащищенным корпусом, а в остальном полностью идентичны с M3106-L по техническим характеристикам, включая разрешение, светочувствительность, угол обзора, дальность подсветки и др. Благодаря соответствию стандартам IP66 и NEMA 250 и наличию встроенного обогревателя, уличные мегапиксельные видеокамеры работоспособны при температурах до -30°С, в том числе и в условиях высокой влажности, а соответствие классу IKO8 позволяет устанавливать их на объектах с повышенной вероятностью совершения актов вандализма.

Встроенный светодиодный ИК-прожектор с дальностью подсветки до 15 метров обеспечивает полноценную работу видеокамеры при дефиците света на объекте, будь то помещение или улица (для модели M3106-LVE). При этом благодаря поддержке коридорного режима AXIS Corridor Format, мегапиксельные видеокамеры быстро перенастраиваются на вертикально-ориентированные объекты, в частности, на коридоры, длинные холлы или лестничные пролеты, а за счет использования технологии WDR и других фирменных функций улучшения качества изображения — позволяют передавать различимую картинку по всему кадру в любое время суток. Стоит отметить, что плоское смотровое окно видеокамеры исключает появление бликов.

Интеллектуальные технологии видеокамер AXIS M3106-L/LVE осуществляют детекцию несанкционированных воздействий на их корпус и минимизируют число ложных тревог. Кроме того, мегапиксельные видеокамеры поддерживают программную платформу AXIS Camera Application Platform, с помощью которой на них можно установить дополнительные модули видеоаналитики от AXIS: Cross Line Detection и AXIS Digital Auto Tracking, либо приложения других разработчиков. При соответствующих настройках обе мегапиксельные видеокамеры AXIS могут уведомлять оператора о противоправных действиях по электронной почте, а также по HTTP, HTTPS, TCP и SMNP, отправляя ему видео с записью тревожных событий.

Упростить настройку и интеграцию любой мегапиксельной видеокамеры AXIS, включая новые модели M3106-L и M3106-LVE, в ПО различных производителей позволяет их ONVIF-совместимость и открытый программный интерфейс. Немаловажно, что компания AXIS предоставляет бесплатное ПО AXIS Companion для настройки параметров изображения своих IP-камер и управления видеозаписью в системах, содержащих от 2 до 16 IP-устройств. Для управления более крупными системами видеонаблюдения рекомендуется использовать ПО AXIS Camera Station. Стоит отметить, что на все мегапиксельные видеокамеры AXIS распространяется 3-летняя гарантия производителя, а расширенная 5-летняя за дополнительную плату.

Новые 4-мегапиксельные видеокамеры наблюдения AXIS M3106-L и AXIS M3106-LVE уже поступили в продажу и доступны для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 35 896 и 40 177 руб., соответственно. За дополнительной информацией на эти и другие видеокамеры марки AXIS обращайтесь по электронному адресу armosystems@armo.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы» – официального российского дистрибьютора IP-оборудования и ПО компании AXIS Communications.