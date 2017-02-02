Первый номер журнала “Алгоритм безопасности” готовится к выходу

Новости участников портала \\ 09.02.2017 13:45 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

В выпуске будут рассмотрены новые требования к оборудованию и ПО систем передачи информации на ПЦО. Правовые проблемы противопожарной защиты. Продолжим тему о раннем обнаружении пожара. Традиционно поднимем вопросы видеонаблюдения, обсудим тему облачных сервисов.

Большой раздел номера будет посвящен достоверности идентификации биометрических систем контроля доступа.

Приглашаем принять участие в этом выпуске специалистов и постоянных авторов журнала, и предлагаем осветить вопросы, касающиеся нормативной базы, особенностей проектирования и монтажа систем безопасности. Поделиться опытом в подходе к выбору оборудования. Рассказать о перспективах и преимуществах применения современных систем безопасности. Приглашаем производителей и поставщиков оборудования для систем безопасности поделиться на страницах журнала своими успехами, рассказать о новом оборудовании.

Подробная информация о выпуске и его распространении уже на сайте.

Всем кто желает быть в числе первых читателей журнала, приглашаем на наш стенд.

Выставка Securika/MIPS Москва 21-24 марта.

Для бесплатного посещения воспользуйтесь промо-кодом sec17pLTOT

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