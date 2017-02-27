Первый номер этого года скоро в Ваших руках

Новости участников портала \\ 02.03.2017 12:59 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

“Алгоритм безопасности” приглашает партнеров и читателей получить первый выпуск журнала этого года.

В номере: Новые требования, предъявляемые к оборудованию и программному обеспечению систем передачи информации на ПЦО. Вопросы достоверности биометрического идентификации, традиционно подняты вопросы видеонаблюдения и облачных серверов. Продолжена тема о раннем обнаружении пожара и правовые проблемы противопожарной защиты.

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“Алгоритм безопасности” приглашает партнеров и читателей посетить наш стенд на Securika/MIPS с 21 по 24 марта. Промо-код для бесплатного посещения: sec17pLTOT.

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