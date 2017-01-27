Первая 3-потоковая наружная IP-камера GANZ с 2 МР сенсором, вариообъективом и ...

Новости участников портала \\ 07.02.2017 16:32 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Полная готовность ZN8-B4DTVD59L к работе «прямо из коробки» позволяет быстро ввести эти IP-камеры в эксплуатацию.

Компания CBC Group выпустила 2-мегапиксельные IP-камеры GANZ ZN8-B4DTVD59L, которые защищены от пыли и осадков в соответствии с классом IP66, поддерживают электропитание от источника 12 В напрямую или по технологии PoE и рассчитаны на работу при внешних температурах до -40 °С. Новая наружная IP-камера использует 1/2,8” КМОП-сенсор Sony, мощный процессор Xarina, 3-12 мм вариофокальный объектив и ИК-прожектор с дальностью подсветки до 30-40 м. Программно-аппаратные средства повышения качества видео, такие как True WDR 120 дБ, 2D/3D DNR и другие, обеспечивают качественное видео при переменной освещенности на объекте, а доступная цена позволяет применять ZN8-B4DTVD59L в системах наружного наблюдения различного масштаба.

Полная готовность ZN8-B4DTVD59L к работе «прямо из коробки» позволяет быстро ввести эти IP-камеры в эксплуатацию. Например, с помощью штатного крепления их можно монтировать на стене, потолке или другой плоской поверхности, а направление обзора выбирать поворотом 3-осевого кронштейна. Чтобы скорректировать сектор обзора в диапазоне углов от 87° до 35°, наружная IP-камера снабжена 3-12 мм вариообъективом, а для настройки параметров видеосъемки — удобным пользовательским меню. В зависимости от особенностей инфраструктуры объекта питание на ZN8-B4DTVD59L в условиях наружного наблюдения можно подавать напрямую от источника 12 В постоянного тока либо по технологии Power over Ethernet (PoE) через кабель IP-соединения.

Трансляция Full HD видео от IP-камеры возможна при 25 к/с в форматах сжатия Н.264 (High/Main/Baseline Profile) или M-JPEG. Для оптимального использования ресурсов системы видеонаблюдения наружная IP-камера может передавать по сети одновременно три потока видео: основной с максимальным разрешением — 2 мегапикселя — и битрейтом 500-12000 кбит/с, и дополнительный Full D1 качества или ниже со скоростью 100-6000 кбит/с. Бесперебойная работа новой IP-камеры GANZ в наружных условиях и стабильная трансляция видео осуществляется за счет реализации ряда аппаратным и программных средств, включая систему аутентификации пользователей и таймер WatchDog.

Сохранность видео и данных при сбоях в сети Ethernet IP-камера обеспечивает путем их записи на карту памяти формата microSD, которая устанавливается в специальный слот в корпусе и может иметь емкость до 64 ГБ. Видеозапись на карту наружная IP-камера способна осуществлять по тревожному сигналу и продолжительное время работать автономно, например, при потере связи с центральным сервером. Для записи и хранения видео от камеры можно использовать и любой сетевой видеорегистратор NVR из семейства продуктов GANZ GENSTAR, работоспособность которого будет отслеживаться аналитическими функциями самой камеры наружного наблюдения.

Видеоконтроль периметра охраняемой территории и путей подъезда к зданиям на базе IP-камеры ZN8-B4DTVD59L будет максимально эффективным, поскольку она рассчитана на работу в температурном диапазоне от -40 до +60 °С и передает качественное изображение круглые сутки. В частности, наружная IP-камера оборудована кольцевым ИК-прожектором, который обеспечивает равномерную подсветку области обзора в ночное время на расстоянии до 40 метров от места ее установки. Для компенсации сильного встречного светового потока в наружных условиях ZN8-B4DTVD59L используют систему HLC, для «выравнивания» разноосвещенных областей сцены — WDR 120 дБ, а для устранения шумовых составляющих видеосигнала — 2/3D DNR.

Быстрая настройка IP-камеры по сети и администрирование системы видеонаблюдения возможно средствами управляющего программного обеспечения GANZ CORTROL, которое включает бесплатную версию Prime на 16 каналов и лицензионные пакеты Premier и Global для организации средних, крупных и территориально-распределенных видеосистем. ПО CORTROL, в которое интегрирована и наружная IP-камера ZN8-B4DTVD59L, имеет удобный интерфейс пользователя и поддерживает весь необходимый функционал для работы с IP-камерами и видеорегистраторами, как марки GANZ, так и других брендов. Стоит отметить, что новые наружные камеры можно настраивать и с помощью сторонних ONVIF-совместимых программ.

Новые 2-мегапиксельные наружные IP-камеры видеонаблюдения GANZ ZN8-B4DTVD59L уже поступили на российский рынок, и доступны для заказа по розничной цене 408 USD. Для получения дополнительной информации на новинки и другие IP-камеры торговой марки GANZ для наружного наблюдения направляйте запрос на cbc@video-product.ru или обращайтесь по многоканальному телефону +7 (495) 787-3342 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования компании CBC Group, или в региональные офисы «АРМО».