Первая 2 МР купольная поворотная IP видеокамера от Honeywell с поддержкой H.265

Новости участников портала \\ 13.06.2017 12:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Высокая скорость обновления кадров до 60 в секунду при разрешении Full HD (1920х1080 пикс.) исключает «смазывание» изображения при повороте/наклоне модуля IP видеокамеры и повышает детализацию изображения, когда ведется видеоконтроль за быстро движущимися объектами, в том числе и автомобилями.

Компания Honeywell обновила линейку IP видеокамер Performance, выпустив 2-мегапиксельные модели HDZP252DI купольного типа, которые снабжены скоростным поворотным механизмом камерного блока, 25х трансфокатором и прожектором со 100-метровой ИК-подсветкой. Новая купольная поворотная IP видеокамера рассчитана на жесткие условия эксплуатации в диапазоне внешних температур от -40 до +70 °C, защищена по классу IP66 от климатических воздействий и предназначена для видеоконтроля на крупных объектах, включая городские улицы, площади и дороги, стадионы, территории аэропортов, промышленные зоны и другие места, где требуются детализированные видеоданные. Цифровые возможности видеокамеры включают поддержку кодеков H.265, H.264 и MJPEG и трехпотоковую трансляцию Full HD видео с фреймрейтом до 60 к/с в широком диапазоне освещенностей.

Купольная конструкция видеокамеры HDZP252DI, высокая степень защиты от пыли и влаги IP66 и широкий диапазон рабочих температур от -40 до +70 °C обеспечивают ей максимальную адаптацию к уличным условиям видеосъемки. Благодаря наличию скоростного PTZ механизма купольная поворотная IP видеокамера может использоваться для панорамной видеосъемки, поскольку ее видеомодуль рассчитан на вращение на 360° и наклон в пределах +90° — -15° (т.е. выше уровня горизонта) со скоростями 240/200°/с, а кратность трансфокатора достигает 25 крат. При этом HDZP252DI поддерживает настройку 300 отдельных предустановок, комбинированных туров и маршрутов патрулирования, которые программируются в зависимости от задач видеоконтроля на объекте.

Высокая скорость обновления кадров до 60 в секунду при разрешении Full HD (1920х1080 пикс.) исключает «смазывание» изображения при повороте/наклоне модуля IP видеокамеры и повышает детализацию изображения, когда ведется видеоконтроль за быстро движущимися объектами, в том числе и автомобилями. Стоит отметить, что наряду с H.264 и M-JPEG, купольная поворотная IP видеокамера поддерживает самый передовой кодек H.265, который до двух раз эффективнее сжимает видео, не ухудшая его качественных характеристик, а за счет возможности передавать 3 видеопотока с настраиваемыми параметрами, эта поворотная IP видеокамера станет универсальным инструментом видеоконтроля на крупном объекте.

Предустановленный пакет видеоаналитики купольной IP видеокамеры значительно расширяет ее возможности по отслеживанию многих тревожных ситуаций, возникающих на охраняемом объекте. Наряду с обнаружением подвижных объектов, появления или исчезновения предметов, несанкционированного доступа к видео и настройкам, разрыва IP соединения, сбоя локальной видеозаписи и других вмешательств в ее работу, эта купольная поворотная IP видеокамера способна распознавать лица людей, осуществлять детекцию звуков, а также «сопровождать» движущиеся объекты и фиксировать их действия. Для каждого типа тревог IP видеокамера позволяет назначить соответствующий сценарий реакции, например, активировать запись видео, оповестить оператора, перевести поворотный механизм в заданное положение и др.

Светочувствительность IP видеокамеры при передаче цветного изображения составляет 0,005 лк, что в купе с функцией True WDR (120 дБ) позволяет вести охранную видеосъемку в сложных световых условиях. Для детализированного видеоконтроля в темное время суток, в том числе и в полной темноте, купольная поворотная IP видеокамера использует встроенный ИК-прожектор с технологией Smart IR, который состоит из 6 инфракрасных светодиодов, формирующих равномерную подсветку зоны видеоконтроля площадью более 30 000 кв.м на максимальном удалении от видеокамеры до 100 метров. При этом подсветка автоматически адаптируется при движении поворотного устройства или использовании зума объектива, исключая засветку отдельных объектов.

Централизованная запись видео от купольных IP видеокамер HDZP252DI будет наиболее проста при использовании сетевых видеорегистраторов (NVR) и управляющих платформ компании Honeywell, включая устройства серий MAXPRO, DVM и HUS. Для реализации локальной записи видео купольная поворотная IP видеокамера имеет слот microSD для карты памяти объемом до 128 ГБ, что позволяет ей часть времени осуществлять автономную видеозапись, например, при нарушении IP соединения. При этом доступ к видео, как текущему, так и архивному, защищен передовыми электронными и аппаратными средствами, а имеющаяся система автоматического восстановления настроек возвращает поворотную видеокамеру в штатный режим работы после перебоев электропитания.

Новые уличные купольные поворотные IP видеокамеры HDZP252DI марки Honeywell уже поступили на российский рынок, а их розничная цена составляет 49 900 руб. Для получения дополнительной информации на эти и другие поворотные видеокамеры Honeywell обращайтесь по электронной почте armosystems@armo.ru или по телефону (495) 787-3342 в отдел продаж «АРМО-Системы», являющейся официальным российским дистрибьютором продуктов и решений компании Honeywell.