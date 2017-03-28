Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению ...

Новости участников портала \\ 30.03.2017 15:09 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта.

30.03.2017

Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта. Ориентированный на владельцев, арендаторов коммерческой недвижимости, а также на девелоперские и инвестиционные компании, новый сайт «АРМЭКС» предоставляет подробную информацию об управляющей компании, ее услугах и обслуживаемых объектах. Более того, на сайте размещены новые и действующие лицензии и сертификаты, отзывы и благодарности клиентов, а его функционал расширен возможностями электронного запроса коммерческого предложения.

Новый сайт «АРМЭКС» имеет интуитивно-понятную навигацию, современный интерфейс и дизайн, соответствующий корпоративному стилю компании. На обновленной электронной площадке появилось более подробное отображение ПРОЕКТОВ, которые ведет компания, и оказываемых УСЛУГ, логически поделенных на четыре основные группы: управление коммерческой недвижимости, техническое обслуживание инженерных систем и эксплуатация зданий, управление инфраструктурой объекта, а также технический консалтинг и аудит. При этом отдельно выделены услуги собственной передвижной электролаборатории и обслуживание пожарной сигнализации Simplex.

«Мы постарались сделать наш сайт максимально удобным для пользователей и отразить весь спектр оказываемых нами услуг, которые позволяют осуществлять эффективное управление коммерческой недвижимостью и обслуживание инженерных систем, а также преимущества работы с нами — отметил Юрий Тришин, управляющий директор компании «АРМЭКС». — У нас за плечами 15-летний опыт работы, в том числе с АО «РЖД», «Сбербанк КИБ», ГУВД, МОЭСК, «Роснефть», ЭКСАР, «Рособоронэкспорт», аэропортом «Шереметьево», Shell, Schlumberger, НР, Microsoft и др. Мы постоянно ищем новые пути взаимодействия с клиентами, предлагаем им высокий уровень сервиса и современные решения по управлению и техническому обслуживанию недвижимости».

Новая структура сайта позволяет посетителю понять, как в рамках технического обслуживания и эксплуатации инженерных систем «АРМЭКС» выполняет весь комплекс работ, начиная от предварительного аудита и разработки индивидуального плана-графика обслуживания, и заканчивая полной отчетностью перед Заказчиком. При этом в разделе «Проекты» видно, какие отдельные работы выполняются на одних объектах, а где осуществляется обслуживание инженерных систем объекта комплексно, включая системы вентиляции, кондиционирования, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения, безопасности (видеонаблюдение, контроль доступа и охранная сигнализация), пожаротушения, а также лифтового оборудования и других систем.

Среди нового функционала сайта следует выделить возможность запросов коммерческих предложений с любой из страниц описаний УСЛУГ компании, что позволяет значительно экономить время Заказчика. При этом форма запроса КП на обслуживание инженерных систем и управление коммерческой недвижимостью достаточно лаконична: она содержит поля для ввода имени контактного лица, его телефона, адреса электронной почты и короткого сопроводительного сообщения, а также позволяет «прикрепить» дополнительные документы форматов doc, pdf, txt, otg, jpg или png. Более того, на новом сайте «АРМЭКС» имеется удобная форма обратной связи.

Подробную информацию о компании «АРМЭКС» и ее услугах вы найдете на новом сайте компании. По вопросам сотрудничества обращайтесь по электронной почте armex@armex.su или многоканальному телефону +7 (495) 787-33-36 к менеджерам по работе с клиентами.

Информация о компании

Управляющая компания «АРМЭКС» входит в состав крупного инженерного Холдинга «АРМО» и специализируется на управлении и эксплуатации объектов коммерческой недвижимости. Основные направления работы компании включают коммерческое управление недвижимостью, управление инфраструктурой объекта, техническое обслуживание инженерных систем и эксплуатацию зданий, а также консалтинг и аудит инженерной инфраструктуры. Компания «АРМЭКС» имеет 15-летний опыт обслуживания различных объектов коммерческой недвижимости, включая офисные и административные здания, торгово-развлекательные центры, гостиницы, спортивные объекты и др.