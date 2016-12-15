ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ КАМЕР RVI-IPC32VM4 И RVI-IPC34VM4

Новости участников портала \\ 16.01.2017 15:16 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва

Эти две антивандальные модели камер видеонаблюдения – новинки компании Rvi. Главным их отличием является самостоятельный анализ картинки.

Эти две антивандальные модели камер видеонаблюдения – новинки компании Rvi. Главным их отличием является самостоятельный анализ картинки – данная функция интеллектуально «чувствует» движения в пределах видимости, определяет забытые предметы, «слышит» превышение шумового порога – словом, избирательно реагирует на тревожные ситуации, облегчая работу оператора. Рассмотрим подробней характеристики этих устройств.

Модель Rvi-IPC32VM4

Запись видеопотока данной камерой осуществляется за счет светочувствительного сенсора 2 Мп. Максимальное разрешение видео равна 1920*1080, скорость трансляции достигает 25 к/с. Устройство имеет моторизированный объектив 2.7-12 мм, оснащенный автофокусом. Купольная камера Rvi-IPC32VM4 имеет функцию ROI – в данном режиме кадр разбивается на зоны, в которых можно выборочно менять качество, улучшая детализацию нужной области.

Модель Rvi-IPC34VM4

Главное отличие от вышеуказанной модели состоит в использовании четырехмегапиксельного сенсора в качестве основы для функционирования камеры. Максимальное разрешение видео в данном случае будет равно 2688*1512 пикселей, воспроизводится оно со скоростью 20 к/с. Немного снизив параметр (2304*1296 и ниже), можно транслировать видео в реальном времени со скоростью 25 к/с.

RVi-IPC34VM4 также имеет моторизированный объектив с автофокусом и функцию «область интереса». Кодирование содержимого – трехпоточное, что позволяет существенно экономить трафик. Обе модели оснащены массой дополнительных функций:

• самостоятельное начало записи после тревожного сигнала;

• функция предварительной записи;

• аудиовход и выход;

• усиление чувствительности сенсора при слабой освещенности;

• удаленная настройка объектива.