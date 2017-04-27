Ориентация на потребности клиента – с прибором видеоконтроля от ЧЕКТВ и ...
Ориентация на потребности клиента – с прибором видеоконтроля от ЧЕКТВ и компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 04.05.2017 10:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
«Заточенные» под потребности заказчиков решения от ЧЕКТВ обеспечивают полный контроль финансовых операций с предоставлением базы видеонаблюдения для справедливого разбора ошибки или правонарушения персонала. Приборы событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», быстро окупаются и легко интегрируются в современное видеонаблюдение.
Персонализированные инструменты – наиболее эффективный способ контролировать работу с наличностью, и компания ЧЕКТВ предлагает как раз такие – универсальные и вместе с тем индивидуальные решения для любых сфер бизнеса. Приборы событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD удачно дополняют видеонаблюдение, превращая его в специализированное средство мониторинга работы с наличностью. Этот инструмент от ЧЕКТВ зафиксирует событие и сохранит его (с наложением титров), то есть – поможет дать беспристрастную оценку случившемуся с выявлением виновного.
Приборы событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD будут актуальны везде, где ведется торговля, где проводятся финансовые операции и где зарплата выдается наличными. Пятнадцать лет работы в этом направлении сформировали без преувеличения огромный интеграционный пакет для крупных ритейлеров и для небольших магазинов, для банков и для микрофинансовых учреждений, для ресторанов, для салонов красоты, для предприятий с большим зарплатным оборотом, для обменных пунктов и для любых других коммерческих объектов.
Ошибки и нарушения в сфере оборота наличности есть всегда, а это значит, что есть потери. Их «перекладывают» на финансово ответственных работников, хотя и не всегда справедливо. Неизбежные разборки и взаимные подозрения плохо сказываются на бизнесе и на отношениях в коллективе, а виноватого иногда так и не удается найти. Решение этой проблемы есть, и называется оно прибор событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD, по вопросам покупки которого лучше всего обращаться в компанию «Видеоглаз».
Сравните стоимость (весьма небольшую!) оптимизированного под ваш бизнес прибора видеоконтроля ЧЕКТВ HD с ежемесячными потерями в обороте «налички», и прикиньте, насколько быстро он окупится. За месяц, за два или, может быть, всего за 2-3 недели? Вдобавок уже в первые недели использования вы абсолютно четко (и доказательно!) сможете выявить нечистых на руку и самых рассеянных сотрудников, избавившись от одних и переведя других на менее ответственную работу. Приборы событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD интегрируются с любым современным видеонаблюдением, они элементарно подключаются и легко настраиваются, окупая себя уже в первые недели использования.
Источник: www.videoglaz.ru
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