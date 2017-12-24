Новости участников портала \\ 17.01.2018 15:53 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

В журнале “Алгоритм безопасности” регулярно печатаются статьи ФКУ “НИЦ “Охрана” Росгвардии. Предлагаем вашему вниманию 3 материала, посвященные средствам и системам охраны:

В статье С.В. Климова, В.В. Гаркавенко, М.Е. Канзафарова “Актуальность проведения работ по присвоению условных обозначений техническим средствам и системам охранной сигнализации” обоснована необходимость проведения работ в области создания системы стандартов единых для производителей и потребителей. А.Н. Морозов, Е.Н.Кузьмина в материале “Модификаторы команд управления в системах безопасности” предлагают способ упрощения процедур постановки и снятия с охраны объектов с иерархической структурой. Для электронных технических средств установлено одно немаловажное требование – электромагнитная совместимость. В статье А.В. Чаплыгина и А.В. Гребенкина “Электромагнитная совместимость электронных технических средств” приведена номенклатура требований, норм и методов испытаний.

Все статьи выложены на сайте журнала.

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