Охрана и мониторинг крупных городских предприятий

В свежем выпуске рассмотрены вопросы проектирования и выбора оборудования для систем охраны периметра промышленных предприятий. Комплексный подход к обеспечению безопасности особо важных объектов в городской черте. Новые технологии систем контроля доступа и интеграция с системами видеонаблюдения для крупных предприятий. Впервые обсуждается тема нормирования расчетов трудозатрат на проектирование и оборудование объектов ИТСО. Рассмотрены проблемы внутреннего противопожарного водопровода и их решение. Поднят вопрос о подготовке единого Межгосударственного стандарта “Техника пожарная. Приборы пожарные”. Анонсы опубликованы , следите за выходом интернет версий статей. Получить печатную версию “Алгоритма безопасности” №2-2017 можно в редакции. www.algoritm.org +7 (812) 331 12 60 podpiska @algoritm.org Поставьте задачу – Алгоритм уже есть

Безопасность и антитеррористическая защита крупных городских предприятий и объектов городской инфраструктуры – этой актуальной теме посвящен №2-2017 журнала “Алгоритм безопасности”.

Новости участников портала Все города Астана Балашиха Барнаул Белгород Бийск Владивосток Воронеж Дубна Екатеринбург Ижевск Иркутск Казань Калининград Кемерово Киев Кимры,Тверская область. Киров Королёв Краснодар Красноярск Миасс Минск Москва Мурманск Нижний Новгород Новосибирск Омск Пенза Пермь Петрозаводск Подольск Ростов-на-Дону Рязань Самара Санкт-Петербург Саратов Серпухов Смоленск Сочи Ставрополь Тамбов Тула Тюмень Ульяновск Уфа Челябинск Южно-Сахалинск Ярославль Архив