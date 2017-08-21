Официальный дилер Beyond-Eas на Урале!

Выставки \\ 31.08.2017

Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.