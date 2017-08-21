Официальный дилер Beyond-Eas на Урале!
Официальный дилер Beyond-Eas на Урале!
Новости участников портала \\ 29.08.2017 14:49 \\ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ \\ Екатеринбург
С 2016 года наша компания является представителем на Урале производителя антикражного оборудования Beyond-Eas
Beyond-Eas Завод по производству противокражного (антикражного оборудования).
Минимальные цены, отличное качество!
Новости участников портала
HD-AHD видеокамеры PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.08.2017 11:14 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер PROvision PD-PTZ2000AHDMINI и PV-IR3000AHD.
Расширяем ассортимент! Ленты для принтеров Datacard CD и СP серии теперь можно заказать в TerraLink!
Новости участников портала \\ 28.08.2017 19:53 \\ ООО "ТерраЛинк" \\ Москва
С августа 2017 года ассортимент TerraLink для персонализации карт дополнен расходными материалами для карт-принтеров Datacard CP40 Plus, CP60 Plus, CP80 Plus, СD800, СD800LCM.
Новинка AXIS – вандалозащищенная IP-камера с 4K разрешением, 2,8x вариообъективом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 28.08.2017 12:34 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Поддержка стандарта 4K Ultra HD позволяет получать от IP-камер P3228-LV и P3228-LVE высококачественное детализированное изображение с разрешением 3840х2160 пикс., трансляция которого осуществляется с фреймрейтом 25 к/с
Новые HD-AHD видеокамеры Spymax в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.08.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-AHD видеокамер Spymax SBML-281FR AHD Light и SDH-125VR AHD.
Новые IP-видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.08.2017 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов Polyvision PVDR-IP4-32M4 v.5.9.1 и PVDR-IP2-08M1 v.5.4.1.
Пожарная безопасность медицинских учреждений
Новости участников портала \\ 24.08.2017 14:07 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В целях реформирования медицинской отрасли утверждена программа РФ “Развитие здравоохранения”. Следуя этой программе, в нашей стране начали реконструироваться старые больницы и заново возводиться крупные специализированные медицинские комплексы.
Новые IP-видеокамеры Satvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.08.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Satvision SVI-D323V и SVI-S323V.
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новости участников портала \\ 24.08.2017 09:40 \\ ООО Корпорация "Грумант" \\ Новосибирск
Корпорация «Грумант и НВП Болид приглашает Вас принять участие в семинаре АСКУЭ Ресурс в Новосибирске!
Новая уличная IP-камера STC-IPM3509A Estima
Новости участников портала \\ 24.08.2017 01:53 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новинка от компании «Смартек Секьюрити» представила новую 2.0-мегапиксельную IP-камеру серии OPTi STC-IPM3509A Estima.
Амиком приглашает на бесплатный семинар совместно с Macroscop и Western Digital
Новости участников портала \\ 23.08.2017 14:49 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Приглашаем принять участие в бесплатном семинаре Macroscop совместно с компаниями АМИКОМ и Western Digital. Мероприятие пройдет 29 августа с 11:00 до 15:00, по адресу г. Москва, пл. Журавлёва, д. 2, строение 2, офис компании Амиком.
Другие новости
Sigur интегрирован со считывателями рисунка вен ладоней BioSmart
Sigur - Управление доступом \\ 31.08.2017 12:17
Новая IP-видеокамера Alert в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 31.08.2017 11:10
Новости
На форуме «Армия-2017» показали новейший комплекс обнаружения взрывных устройств «Возница»
Технические новинки \\ 24.08.2017
Впервые на одном носители конструкторы разместили как локатор, обнаруживающий заряды, так и систему подавления дистанционного сигнала.
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
WANTED! Госзаказчики и крупнейшие корпорации приглашают на ТБ Форум 2018 надежных поставщиков, понимающих отраслевую специфику. Кто они и что ищут?
Выставки \\ 31.08.2017
Гости ТБ Форума из числа госзаказчиков и крупнейших корпораций заинтересованы в обмене опытом и в экспертизе своих коллег, работающих в других секторах экономики, а главное в опытных поставщиках, понимающих отраслевую специфику, успешно завершивших пилотные проекты и подтвердивших те или иные показатели систем безопасности: как эти системы себя проявляют в различных условиях и при различных нагрузках.
Статьи
3D-подсчет посетителей: чем обусловлена высокая точность?
Видеонаблюдение \\ Для того, чтобы минимизировать настройку и сделать работу для пользователя максимально простой и удобной, в 3D-подсчете реализован ряд сложных технологий обработки и анализа данных с видеокамеры.
Хакеры похищают телефонные номера и «угоняют» Bitcoin-адреса
Защита информации \\ Среди жертв хакеров числятся многие эксперты Bitcoin-сообщества.
Активные продажи услуг пультовой охраны. Три аргумента «За» и два – «Против».
Охранная деятельность \\ Слишком оптимистично предполагать, что в природе остались «незамужние» объекты. Скорее всего услуги пультовой охраны они уже покупают у кого-то из конкурентов. И для того, чтобы переключить их на себя – даже агрессивной ценовой политики или какой-то уникальности предложения – не всегда достаточно.
Кибербезопасность в промышленной автоматизации
Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.