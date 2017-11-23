Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ
Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ
Новости участников портала \\ 28.11.2017 15:41 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.
5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.
Семинар приурочен к 20-летнему юбилею кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ и 10-летнему юбилею сотрудничества между кафедрой и петербургской компаний «Равелин Лтд», отечественным разработчиком и производителем российской системы контроля доступа Gate.
Семинар бесплатный, длительностью 4.5 часа. Рассматриваются все теоретические вопросы построения систем контроля доступа, учета транспорта, учета рабочего времени, управления персоналом, а также некоторые практические аспекты и типовые ошибки инсталляторов. Семинар предназначен для проектировщиков, инсталляторов систем доступа и безопасности, автоматизаторов производственных процессов, специалистов служб IT, эксплуатации, охраны, управления персоналом учреждений и предприятий.
Помимо базовых вопросов на семинаре будут рассмотрены новинки и наиболее популярные технологии, среди которых:
- SMS, Viber и E-Mail оповещение о событиях в составе классической СКУД Gate;
- контроллер Gate-8000 исп.DIN, считыватели Gate-Reader-MF, Gate-USB-EH (MF).
- второе поколение интеграции домофонов Vizit (БУД-485 и 485Р) в СКУД Gate, а также новая перспективная комплексная технология Vizit-Gate-Videonet;
- новая СКУД Eselta-Gate на базе ПО Eselta-Gate и контроллеров Gate и Gate-IP;
- новый одноканальный считыватель дальнего действия KeyTex-Gate-Mono;
- интеграция СКУД Gate с облачным сервисом подачи заявок на пропуска PASS24.онлайн;
- распознавание номеров в составе СКУД и бюджетный продукт Автомаршал.Gate;
- мобильный доступ: автономно или в составе СКУД.
Участники семинара получат возможность непосредственного диалога с разработчиком системы, Алексеем Клоковым, который традиционно проводит данное обучение.
Время и место проведения семинара:
Дата и время: 5 декабря с 11.00 до 15.30
Место: СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича, ауд.603
Адрес: СПб, пр.Большевиков 22, ст.м. «Улица Дыбенко»
Семинар бесплатный. Количество участников ограничено размерами учебного класса. Требуется регистрация (полные ФИО и телефон) по e-mail: kondratiev@ravelinspb.ru
Контактное лицо : Кондратьев Евгений тел: (812)327-50-32 доб.270, моб.тел.: 8(921) 905-14-16
Участникам будут выданы именные сертификаты.
В программе семинара рассматриваются вопросы теории и практики:
- Сферы применения и задачи классических СКУД в современных условиях. Особенности и преимущества классической системы Gate и специальной Gate-IP. Особенности аппаратной базы и ПО обеих систем, тенденции развития и новинки 2017 года.
- Типовые решения для локальных (офис, бизнес-центр, предприятие, парковка) и распределенных (сеть филиалов, производств) объектов. Пакет технологических решений учета транспорта и парковок, включая RFID метки дальнего считывания (KeyTex-Gate), а также считывания автомобильных номеров Автомаршал.Gate. Примеры интегрированных систем безопасности (Интеллект, Itrium, Eselta, Trassir, Vizit). Построение комплексной системы безопасности жилищного комплекса Gate-Vizit. Управление персоналом и СКУД из интерфейса 1С.
- Эффективные технологии видеоверификации событий доступа в составе СКУД. Демонстрация простейшего и бюджетного варианта видеоверификации на примере интеграции с СВН Линия.
- Современные IP технологии и IP видео в сфере контроля доступа. Специальная СКУД Gate IP.
- Опыт проектов. Частые вопросы в техподдержку и типовые ошибки инсталляторов.
Организаторы:
Бренд Gate и кафедра «Защищенные системы связи» СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича.
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