Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ

Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ

Обучение СКУД Gate с выдачей сертификатов 5 декабря на базе СПбГУТ

Новости участников портала \\ 28.11.2017 15:41 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург

5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.

5 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры  «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.

 

Семинар приурочен к 20-летнему юбилею кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ и 10-летнему юбилею сотрудничества между кафедрой и петербургской компаний «Равелин Лтд», отечественным разработчиком и производителем российской системы контроля доступа Gate.

 

Семинар бесплатный,  длительностью 4.5 часа. Рассматриваются все теоретические вопросы построения систем контроля доступа, учета транспорта, учета рабочего времени, управления персоналом, а также некоторые практические аспекты и типовые ошибки инсталляторов. Семинар предназначен  для  проектировщиков, инсталляторов систем доступа и безопасности, автоматизаторов производственных процессов, специалистов служб IT, эксплуатации, охраны, управления персоналом учреждений и предприятий.

 

Помимо базовых вопросов на семинаре будут рассмотрены новинки и наиболее популярные технологии, среди которых:

  • SMS, Viber и E-Mail оповещение о событиях в составе классической СКУД Gate;
  • контроллер Gate-8000 исп.DIN, считыватели Gate-Reader-MF, Gate-USB-EH (MF).
  • второе поколение интеграции домофонов Vizit (БУД-485 и 485Р) в СКУД Gate, а также новая перспективная комплексная технология Vizit-Gate-Videonet;
  • новая СКУД Eselta-Gate на базе ПО Eselta-Gate и контроллеров Gate и Gate-IP;
  • новый одноканальный считыватель дальнего действия KeyTex-Gate-Mono;
  • интеграция СКУД Gate с облачным сервисом подачи заявок на пропуска PASS24.онлайн;
  • распознавание номеров в составе СКУД и бюджетный продукт Автомаршал.Gate;
  • мобильный доступ: автономно или в составе СКУД.

Участники семинара получат возможность непосредственного диалога с разработчиком системы, Алексеем Клоковым, который традиционно проводит данное обучение.

Время и место проведения семинара:

Дата и время: 5 декабря с 11.00 до 15.30

Место: СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича, ауд.603

Адрес: СПб, пр.Большевиков 22,  ст.м. «Улица Дыбенко»

 

Семинар бесплатный. Количество участников ограничено размерами учебного класса. Требуется регистрация (полные ФИО и телефон) по e-mail:   kondratiev@ravelinspb.ru

Контактное лицо : Кондратьев Евгений тел: (812)327-50-32 доб.270,  моб.тел.: 8(921) 905-14-16

Участникам будут выданы именные сертификаты.

 

В программе семинара рассматриваются вопросы теории и практики:

  • Сферы применения и задачи классических СКУД в современных условиях. Особенности и преимущества классической системы Gate и специальной Gate-IP. Особенности аппаратной базы и ПО обеих систем, тенденции развития и новинки 2017 года.
  • Типовые решения для локальных (офис, бизнес-центр, предприятие, парковка) и распределенных (сеть филиалов, производств) объектов. Пакет технологических решений учета транспорта и парковок, включая RFID метки дальнего считывания (KeyTex-Gate), а также считывания автомобильных номеров Автомаршал.Gate. Примеры интегрированных систем безопасности (Интеллект, Itrium, Eselta, Trassir, Vizit). Построение комплексной системы безопасности жилищного комплекса Gate-Vizit. Управление персоналом и СКУД из интерфейса 1С.
  • Эффективные технологии видеоверификации событий доступа в составе СКУД. Демонстрация простейшего и бюджетного варианта видеоверификации на примере интеграции с СВН Линия.
  • Современные IP технологии и IP видео в сфере контроля доступа. Специальная СКУД Gate IP.
  • Опыт проектов. Частые вопросы в техподдержку и типовые ошибки инсталляторов.

Организаторы:

Бренд Gate и кафедра «Защищенные системы связи» СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича.   

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