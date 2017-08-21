Обучающий семинар СКУД Gate 21 ноября в Санкт-Петербурге
Обучающий семинар СКУД Gate 21 ноября в Санкт-Петербурге
Новости участников портала \\ 14.11.2017 12:42 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
21 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов.
21 ноября 2017 года в Санкт-Петербурге на базе кафедры «Защищенные системы связи» СПбГУТ им. проф. М.А.Бонч-Бруевича проводится обучающий семинар СКУД Gate с выдачей именных сертификатов. Семинар бесплатный, занимает 4.5 часа. Рассматриваются все теоретические вопросы построения систем контроля доступа, учета транспорта, учета рабочего времени, управления персоналом, а также некоторые практические аспекты и типовые ошибки инсталляторов. Семинар предназначен для проектировщиков, инсталляторов систем доступа и безопасности, автоматизаторов производственных процессов, специалистов служб IT, эксплуатации, охраны, управления персоналом учреждений и предприятий.
Помимо базовых вопросов на семинаре будут рассмотрены новинки и наиболее популярные технологии, среди которых:
- SMS, Viber и E-Mail оповещение о событиях в составе классической СКУД Gate;
- контроллер Gate-8000 исп.DIN, считыватели Gate-Reader-MF, Gate-USB-EH (MF).
- второе поколение интеграции домофонов Vizit (БУД-485 и 485Р) в СКУД Gate, а также новая перспективная комплексная технология Vizit-Gate-Videonet;
- новая СКУД Eselta-Gate на базе ПО Eselta-Gate и контроллеров Gate и Gate-IP;
- новый одноканальный считыватель дальнего действия KeyTex-Gate-Mono;
- интеграция СКУД Gate с облачным сервисом подачи заявок на пропуска PASS24.онлайн;
- распознавание номеров в составе СКУД и бюджетный продукт Автомаршал.Gate;
- мобильный доступ: автономно или в составе СКУД.
Участники семинара получат возможность непосредственного диалога с разработчиком системы, Алексеем Клоковым, который традиционно проводит данное обучение.
Время и место проведения семинара:
Дата и время: 21 ноября с 11.00 до 15.30
Место: СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича, ауд.603
Адрес: СПб, пр.Большевиков 22, ст.м. «Улица Дыбенко»
Семинар бесплатный. Количество участников ограничено размерами учебного класса. Требуется регистрация (полные ФИО и телефон) по e-mail: kondratiev@ravelinspb.ru
Контактное лицо : Кондратьев Евгений тел: (812)327-50-32 доб.270, моб.т. (921) 905-14-16
Участникам будут выданы именные сертификаты.
В программе семинара рассматриваются вопросы теории и практики:
- Сферы применения и задачи классических СКУД в современных условиях. Особенности и преимущества классической системы Gate и специальной Gate-IP. Особенности аппаратной базы и ПО обеих систем, тенденции развития и новинки 2017 года.
- Типовые решения для локальных (офис, бизнес-центр, предприятие, парковка) и распределенных (сеть филиалов, производств) объектов. Пакет технологических решений учета транспорта и парковок, включая RFID метки дальнего считывания (KeyTex-Gate), а также считывания автомобильных номеров Автомаршал.Gate. Примеры интегрированных систем безопасности (Интеллект, Itrium, Eselta, Trassir, Vizit). Построение комплексной системы безопасности жилищного комплекса Gate-Vizit. Управление персоналом и СКУД из интерфейса 1С.
- Эффективные технологии видеоверификации событий доступа в составе СКУД. Демонстрация простейшего и бюджетного варианта видеоверификации на примере интеграции с СВН Линия.
- Современные IP технологии и IP видео в сфере контроля доступа. Специальная СКУД Gate IP.
- Опыт проектов. Частые вопросы в техподдержку и типовые ошибки инсталляторов.
Организаторы:
Бренд Gate и кафедра «Защищенные системы связи» СПбГУТ им.проф.М.А.Бонч-Бруевича.
Новости участников портала
ФСТЭК России согласовал программу нового курса УЦ МАСКОМ
Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:42 \\ Группа компаний МАСКОМ \\ г.Москва,
ФСТЭК России согласовал разработанную Учебным центром МАСКОМ программу курса повышения квалификации "Техническая защита информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну".
Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 14.11.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Tantos TSn-8P10С.
Sigur вместе с другими известными брендами проведет бесплатный семинар в Сыктывкаре
Новости участников портала \\ 13.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Семинар будет интересен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций безопасности, конечным потребителям.
Премьера Fujinon – варифокальные объективы 2.8-12 мм c АРД DC-Iris и асферическими линзами с ИК-коррекцией
Новости участников портала \\ 13.11.2017 13:14 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Для «захвата» крупных объектов или высокоточной фиксации выделенного сектора YV4.3x2.8SR4A-SA2L поддерживает широкий диапазон углов обзора.
Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 13.11.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua DH-HAC-HFW1200RP-VF-27135-S3A.
Конференция «Комплексные системы безопасности» пройдет в Челябинске с участием компании Sigur
Новости участников портала \\ 10.11.2017 17:35 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
На конференции разработчики представят свои продукты, рассмотрят вопросы выбора и интеграции компонентов контура физической безопасности объектов.
Редакция журнала “Алгоритм безопасности” сообщает, что №4-2017 выложен в архив
Новости участников портала \\ 10.11.2017 15:22 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Все материалы доступны на сайте журнала в разделе “Архив номеров”.
Детектор отсутствия касок - новинка Macroscop для производства и строек
Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:18 \\ Macroscop \\ Пермь
Это интеллектуальный модуль, который помогает контролировать соблюдение техники безопасности на производстве и стройках. Он сообщает оператору видеосистемы, когда в кадре появляется человек без каски.
Новая HD-AHD видеокамера Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 10.11.2017 12:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры Tantos TSc-P5HDf (3.6).
GSM сигнализация Часовой от вора и пожара для дома, гаража, квартиры, дачи!
Новости участников портала \\ 10.11.2017 11:50 \\ Охрана и Комфоррт \\ Екатеринбург
В этом году мы начали поставки GSM сигнализации рязанского производителя.
Другие новости
Обучающий семинар СКУД Gate 21 ноября в Санкт-Петербурге
Ravelin Ltd \\ 14.11.2017 12:42
ФСТЭК России согласовал программу нового курса УЦ МАСКОМ
Группа компаний МАСКОМ \\ 14.11.2017 11:42
Новый IP-коммутатор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 14.11.2017 11:16
Новости
Требуются монтажники!!
Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ
Выставки \\ 13.11.2017
БЕЗОПАСНОСТЬ НУЖНА КАЖДОМУ! Как защитить свой ДОМ или квартиру? Как срыть от чужих глаз важную ИНФОРМАЦИЮ? Как уберечь себя и СЕМЬЮ во время массовых мероприятий? Как подготовить предприятие к ПРОВЕРКЕ? Какие индивидуальные средства защиты важно иметь в случае ЧС?
Приглашаем посетить выставку Безопасность. Крым 2017
Выставки \\ 13.11.2017
RusGuard с радостью приглашает коллег и партнеров на специализированную выставку комплексной безопасности «Безопасность. Крым 2017».
Статьи
Глубокий расчет. Как 3D-технологии помогают считать людей и делают жизнь проще?
Видеонаблюдение \\ По нашей оценке, при работе с интеллектуальными модулями во главу угла пользователи ставят точность и простоту управления функцией. Когда мы приняли концепцию развития продукта Macroscop через его упрощение, одной из локальных вех этого упрощения стала переработка популярного подсчета посетителей.
IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта
Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.
Найден способ блокировки Bad Rabbit
Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.
Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика
Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.