Оборудование нового бренда - Сибирский Арсенал в ТД «Лидер-СБ»
Оборудование нового бренда - Сибирский Арсенал в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу охранно-пожарного оборудования нового бренда «Сибирский Арсенал».
Оборудование «Сибирский Арсенал» производится в России на заводах с полным технологическим циклом: изготавливаются и монтируются печатные платы, электроника, пластиковые и металлические корпуса для оборудования. Устройства разрабатываются так, чтобы работать с ними было максимально понятно и просто. Благодаря налаженным связям с производителями комплектующих (а компания существует с 1992 г.) и высокой автоматизации производства, цены на продукцию остаются привлекательными для потребителей.
Оборудование для СКУД торговой марки «Сибирский Арсенал» включает в себя контроллеры и считыватели, извещатели охранной сигнализации, турникеты-триподы, ограждения, картоприемники и программное обеспечение. Считыватели поддерживают ключи Touch Memory. Выпускаются универсальные модели с кодонаборной панелью и бесконтактные считыватели Proximity карт с индикацией и поддержкой радиоканальных брелков. Предлагаются контроллеры доступа, автономные и с каналом связи через Ethernet. Оборудование для систем охранно-пожарной сигнализации — это оповещатели и извещатели различных типов (световые, тепловые, оптико-электронные, светозвуковые), приборы управления оповещением со встроенными акустическими системами, приемно-контрольные приборы.
С их помощью можно оснащать системами ОПС как небольшие объекты — офисы, киоски, различные подсобные помещения, так и более крупные. Есть оборудование, разработанное для эксплуатации во взрывоопасных помещениях и работающее при воздействии агрессивных сред. Все приборы рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу. «Сибирский Арсенал» выпускает также настенные и потолочные акустические системы, приборы для речевого оповещения и блоки питания с резервными аккумуляторами. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новое оборудование для систем ОПС и СКУД бренда «Сибирский Арсенал» — надежное, проверенное и простое в эксплуатации.
Новости участников портала
Купольная 2 Мп AHD камера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12) – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Мультиформатная 2 Мп видеокамера IPTRONIC IPT-QHD1080DM(2,8-12), которая уже есть в продаже по низкой цене в компании «Видеоглаз», может вести видеонаблюдение как на улице, так и в помещении. Эта компактная модель в металлическом корпусе не боится ни пыли, ни дождя, ни морозов до -40 градусов, а среди ее функций – цифровой WDR, ИК подсветка на 20 метров и поддержка форматов видео AHD/CVI/TVI/CVBS.
«АРМО-Системы» анонсировала промышленный неуправляемый PoE коммутатор производства Lantech
Новости участников портала \\ 20.02.2017 13:37 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Традиционно в рамках одной линейки Lantech предлагает несколько коммутаторов, которые различаются используемым источником питания и диапазонами рабочих температур, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от инфраструктуры объекта.
Новые IP-видеорегистраторы CTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 20.02.2017 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов CTV-IPR3104 SE и CTV-IPR3104 HP.
Samsung и компания «Видеоглаз» анонсируют инновационную серию IP камер Wisenet X
Новости участников портала \\ 20.02.2017 10:39 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Линейка 2 Мп и 5 Мп видеокамер Samsung Wisenet X построена на мощных чипсетах и обладает превосходным функционалом: аппаратный динамический диапазон до 150 дБ, гиро-стабилизация, поддержка H.265, две карты памяти до 512 Гб, аудио- и видеоаналитика и многое другое. Новинки предназначены для профессионального видеонаблюдения, а приобрести их можно в компании «Видеоглаз» по относительно низкой цене.
Новая версия ITV ACFA-Интеллект 6.2 от компании «Видеоглаз» – с новыми функциями и интеграциями
Новости участников портала \\ 17.02.2017 13:00 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Программное обеспечение для СКУД, СПО и ОПС ITV ACFA-Интеллект 6.2 совместимо с универсальными контроллерами серии А, со считывателем пальцев BioSmart FS80 и со СКУД Стрелец-Интеграл. В новую версию ПО, которую уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», добавлены новые отчеты, в ней доработано несколько интеграционных модулей и реализован импорт дерева отделов (с привязкой сотрудников).
Дмитрий Рогозин: «На шаг впереди»
Новости участников портала \\ 17.02.2017 12:56 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Отечественная компания «Элеста» в числе 50 ведущих предприятий России продемонстрировала свои новые разработки на выставке вооружения, спецтехники и военной экипировки в рамках заседания Научно-технического совета Росгвардии.
Новая HD-AHD видеокамера IPEYE в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.02.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры IPEYE-HB1-R-2.8-12-03.
Премьера AXIS — антивандальные камеры с HD при 120 к/с и работой до -50°С
Новости участников портала \\ 16.02.2017 13:22 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Высокоскоростную съемку с фреймрейтом до 100/120 к/с обе камеры осуществляют при любом разрешении вплоть до HD 720p (1280х720 пикс.) без активной функции WDR-Forensic Capture.
BEWARD представил панорамные IP-видеокамеры с разрешением 6 Мп
Новости участников портала \\ 16.02.2017 12:55 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
Компания «Амиком» представляет сетевую камеру BD3670FL2 от BEWARD с панорамным обзором. В основе новинки лежит высокочувствительный сенсор и мощный процессор, благодаря которым она снимает видео с разрешением до 3072×2048 и имеет несколько режимов записи, в том числе скоростной - 50 (60) к/с.
Giraffe и компания «Видеоглаз» представляют электромагнитные замки серии GF-ML
Новости участников портала \\ 16.02.2017 11:37 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новинки от Giraffe – электромагнитные замки GF-ML150, GF-ML300, GF-ML400-40 и GF-ML400-50 предназначены как для внешнего, так и для внутреннего монтажа. Замки различаются усилием удержания, но все они имеют большой ресурс работы. Их герметичные антивандальные корпуса рассчитаны на эксплуатацию от -35 до 50 градусов, а купить новинки можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.
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