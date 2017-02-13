Новости участников портала \\ 21.02.2017 11:34 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу охранно-пожарного оборудования нового бренда «Сибирский Арсенал».

Оборудование «Сибирский Арсенал» производится в России на заводах с полным технологическим циклом: изготавливаются и монтируются печатные платы, электроника, пластиковые и металлические корпуса для оборудования. Устройства разрабатываются так, чтобы работать с ними было максимально понятно и просто. Благодаря налаженным связям с производителями комплектующих (а компания существует с 1992 г.) и высокой автоматизации производства, цены на продукцию остаются привлекательными для потребителей.

Оборудование для СКУД торговой марки «Сибирский Арсенал» включает в себя контроллеры и считыватели, извещатели охранной сигнализации, турникеты-триподы, ограждения, картоприемники и программное обеспечение. Считыватели поддерживают ключи Touch Memory. Выпускаются универсальные модели с кодонаборной панелью и бесконтактные считыватели Proximity карт с индикацией и поддержкой радиоканальных брелков. Предлагаются контроллеры доступа, автономные и с каналом связи через Ethernet. Оборудование для систем охранно-пожарной сигнализации — это оповещатели и извещатели различных типов (световые, тепловые, оптико-электронные, светозвуковые), приборы управления оповещением со встроенными акустическими системами, приемно-контрольные приборы.

С их помощью можно оснащать системами ОПС как небольшие объекты — офисы, киоски, различные подсобные помещения, так и более крупные. Есть оборудование, разработанное для эксплуатации во взрывоопасных помещениях и работающее при воздействии агрессивных сред. Все приборы рассчитаны на круглосуточную непрерывную работу. «Сибирский Арсенал» выпускает также настенные и потолочные акустические системы, приборы для речевого оповещения и блоки питания с резервными аккумуляторами. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новое оборудование для систем ОПС и СКУД бренда «Сибирский Арсенал» — надежное, проверенное и простое в эксплуатации.