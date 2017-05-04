Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 15.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Ezviz, который вывела на российский рынок компания Hikvision.

Ezviz — популярная во многих странах марка видеокамер и другого оборудования для видеонаблюдения. Камеры устанавливаются в квартирах и офисах, работают в системах «умный дом», используются для присмотра за детьми и пожилыми людьми.

Большинство камер обладают разрешающей способностью 1-2 Мп и ИК-подсветкой дальностью 10-30 м. Поддерживаются функции цифрового расширения динамического диапазона, цифрового шумоподавления. Камеры оборудованы микрофонами, способны сохранять видео на карту памяти, поддерживают функцию PoE. Новинки поддерживают функции видеоаналитики — пересечение линии, вторжение в обозначенную область, определение лиц, контроль входа и выхода из области, обнаружение оставленных и пропавших предметов, изменений звуковой обстановки. При обнаружении подозрительного события камера отправляет кадры на мобильное устройство и включает сигнализацию. Помимо IP-видеокамер для дома под маркой Ezviz выпускаются экшн-камеры для любителей спорта. Это модели разрешением до 4к с широкоугольными объективами, стабилизацией изображения, G-сенсорами для съемки по движению и питанием от батарей.

Благодаря поддержке облачного сервиса, видеокамеры просто интегрировать в систему наблюдения. Не требуются статические IP-адреса, не нужно «пробрасывать» порты на роутере и настраивать firewall. После бесплатной регистрации на сервисе камера добавляется в аккаунт. Доступ к живому видео и записям осуществляется через стандартный web-браузер со смартфона или планшета. Поддерживаются клиенты для iOS и Android. Видеопоток с IP-камеры транслируется на мобильные устройства через серверы облачного сервиса Ezviz в реальном времени. Отображение возможно в портретном и ландшафтном режимах. Можно увеличить изображение, используя цифровой зум, чтоб рассмотреть что-то в подробностях. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на высокотехнологичное оборудование бренда Ezviz. Новинки отличаются функциональностью, оригинальным дизайном и высокой надежностью.