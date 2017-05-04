Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»
Оборудование Ezviz в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 15.05.2017 11:05 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Ezviz, который вывела на российский рынок компания Hikvision.
Ezviz — популярная во многих странах марка видеокамер и другого оборудования для видеонаблюдения. Камеры устанавливаются в квартирах и офисах, работают в системах «умный дом», используются для присмотра за детьми и пожилыми людьми.
Большинство камер обладают разрешающей способностью 1-2 Мп и ИК-подсветкой дальностью 10-30 м. Поддерживаются функции цифрового расширения динамического диапазона, цифрового шумоподавления. Камеры оборудованы микрофонами, способны сохранять видео на карту памяти, поддерживают функцию PoE. Новинки поддерживают функции видеоаналитики — пересечение линии, вторжение в обозначенную область, определение лиц, контроль входа и выхода из области, обнаружение оставленных и пропавших предметов, изменений звуковой обстановки. При обнаружении подозрительного события камера отправляет кадры на мобильное устройство и включает сигнализацию. Помимо IP-видеокамер для дома под маркой Ezviz выпускаются экшн-камеры для любителей спорта. Это модели разрешением до 4к с широкоугольными объективами, стабилизацией изображения, G-сенсорами для съемки по движению и питанием от батарей.
Благодаря поддержке облачного сервиса, видеокамеры просто интегрировать в систему наблюдения. Не требуются статические IP-адреса, не нужно «пробрасывать» порты на роутере и настраивать firewall. После бесплатной регистрации на сервисе камера добавляется в аккаунт. Доступ к живому видео и записям осуществляется через стандартный web-браузер со смартфона или планшета. Поддерживаются клиенты для iOS и Android. Видеопоток с IP-камеры транслируется на мобильные устройства через серверы облачного сервиса Ezviz в реальном времени. Отображение возможно в портретном и ландшафтном режимах. Можно увеличить изображение, используя цифровой зум, чтоб рассмотреть что-то в подробностях. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на высокотехнологичное оборудование бренда Ezviz. Новинки отличаются функциональностью, оригинальным дизайном и высокой надежностью.
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Новые видеорегистраторы Vidstar в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 12.05.2017 10:58 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 11.05.2017 11:02 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 15:46 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Цилиндрическая всепогодная камера RVi-IPC42S V.2 рассчитана на видеонаблюдение при температурах от 60 до -40 градусов. Новинка, уже поступившая в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет широкий угол обзора (более 100 градусов по горизонтали) и эффективно сжимает видео без потери качества кодеком H.264+. Интеграция осуществляется по ONVIF, питание на 2 Мп камеру RVi-IPC42S V.2 можно подавать по сетевому кабелю, то есть по PoE.
"Интегра-С" является патентообладателем на изобретение "Способ и устройство обеспечение безопасности моста" (Патент №2598803).
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:26 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
Обеспечение безопасности мостов требует контроля не только проезжающего по нему автотранспорта, но и выявления нарушителей на прилегающей территории. Для эффективной охраны объекта целесообразно применять радиолокационные станции (РЛС) совместно с классическими средствами наблюдения.
Глава УК «РОСНАНО» представил решения АО «ЭЛВИС-НеоТек» в Совете Федерации
Новости участников портала \\ 04.05.2017 16:03 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
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Новый IP-коммутатор Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 04.05.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Proto-X Proto PoE SW-8P1.
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ТД «Лидер-СБ» \\ 12.05.2017 10:58
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