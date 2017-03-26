Новости участников портала \\ 29.03.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Контроль доступа, видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию и другие средства технической безопасности по низким ценам предлагает в рамках партнерского соглашения столичная компания «АктиВидео». По условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» на все поставляемые товары действует партнерская гарантия, которая может стать бессрочной на все время действия сервисного договора между клиентом и «АктиВидео».

Партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» - это выгодные для обеих сторон условия сотрудничества, среди которых – поставка оборудования по минимальным ценам и без накруток сверху, тысячи наименований качественных товаров разных ценовых категорий. Московская компания «АктиВидео» в рамках франшизы получила новый полнофункциональный корпоративный сайт: с партнерским каталогом товаров, с удобным подбором по параметрам, с автоматическим запоминанием истории заказов (в личном кабинете), с возможностью составить коммерческое предложение и рассчитать стоимость работ онлайн.

Поставляемое по партнерскому соглашению оборудование безопасности – гарантированно высокого качества, так как «Видеоглаз» устанавливает его и на своих объектах, то есть можно сказать, что качество каждой позиции неоднократно «проверено в деле». Если все же, хотя это и маловероятно, какой-либо поставляемый по франшизе товар окажется некачественным – покупатель может воспользоваться партнерской гарантией и обратиться напрямую в компанию «Видеоглаз». Для этого нужно связаться с ее специалистами любым подходящим способом: по телефону, лично или по электронной почте, и проблема будет быстро решена.

Поскольку компания «АктиВидео» занимается не только оптовыми и розничными продажами, но и системами безопасности «под ключ», ее клиентов наверняка заинтересует такое предложение в рамках франшизы, как «пожизненная гарантия на оборудование в сервисе». Этот бонус расшифровывается довольно просто: если вы заключили с компанией «АктиВидео» договор на сервис установленной ими системы безопасности, то гарантия на это оборудование не закончится до тех пор, пока действует ваш договор на сервисное обслуживание. При своевременном продлении сервисного договора гарантия на каждую установленную на вашем объекте единицу оборудования фактически превращается в бессрочную.

Источник: www.videoglaz.ru