Обновленные версии камер видеонаблюдения RVI-IPC41S V.2 И RVI-IPC43S V.2

Новости участников портала \\ 18.01.2017 11:58 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва

Уличные IP-камеры RVi-IPC41S V.2 и RVi-IPC43S V.2 выполняются в двух вариантах – с объективами 2.8 или 4 мм. Все четыре модели работают в любое время суток благодаря встроенной инфракрасной подсветке рабочей дальностью 30 метров, а также наличию фильтра, повышающего чувствительность сенсора.

Уличные IP-камеры RVi-IPC41S V.2 и RVi-IPC43S V.2 выполняются в двух вариантах – с объективами 2.8 или 4 мм. Все четыре модели работают в любое время суток благодаря встроенной инфракрасной подсветке рабочей дальностью 30 метров, а также наличию фильтра, повышающего чувствительность сенсора при плохом освещении.



Различие моделей

Технические характеристики каждого устройства отличаются:

• RVi-IPC41S V.2 (2.8 мм) – модель с объективом 2.8 мм и углом обзора 67 градусов. Максимальное разрешение видеоизображения 1280*720 пикселей, транслироваться оно при этом будет со скоростью 25 к/с;

• RVi-IPC41S V.2 (4 мм) – аналогичная модель с объективом 4 мм. Обзор у данного устройства составляет 50 градусов. Работает камера на основе 1-пиксельного сенсора;

• RVi-IPC43S V.2 (2.8 мм) – IP-видеокамера, снимающая видео с разрешением до 2048*1536 и скоростью трансляции 20 к/с. При понижении параметра скорость будет выше. Имеет объектив 2.8 мм с углом обзора 83 градуса;

• RVi-IPC43S V.2 (4 мм) – устройство с четырехмиллиметровым объективом, обзор составляет 63 градуса.

Все четыре модели подходят для наружного видеонаблюдения – они имеют класс защиты IP67 и способны выдерживать температуры от -30 до +60 градусов по Цельсию.



Другие параметры

Камеры видеонаблюдения RVi-IPC41S V.2 (2.8 мм), RVi-IPC41S V.2 (4 мм), RVi-IPC43S V.2 (2.8 мм) и RVi-IPC43S V.2 (4 мм) имеют двухпоточный принцип работы для экономии трафика и снижения нагрузки на сеть. Для питания используется 12 В источник тока или сетевой коммутатор. Все четыре устройства полностью совместимы с видеорегистраторами Rvi.

