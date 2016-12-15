ОБНОВЛЕННЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ RVI-HDR16LB-C V.2 И RVI-R16LA-С V.2

Новости участников портала \\ 10.01.2017 12:35 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва

Гибридные устройства в металлическом корпусе RVi-HDR16LB-C V.2 и RVi-R16LA-С V.2 представляют собой обновленные модели с улучшенной функциональностью.

Гибридные устройства в металлическом корпусе RVi-HDR16LB-C V.2 и RVi-R16LA-С V.2 представляют собой обновленные модели с улучшенной функциональностью. Оба имеют 16 каналов работы и поддерживают возможность подсоединения IP-камер с разрешением до 4 Мп и аналоговых видеокамер стандарта PAL и HDCVI.



Скорость записи

Эти устройства отличаются высокой скоростью видеофиксации:

• RVi-HDR16LB-C V.2 – запись с разрешением 1080 пикскелей, суммарная скорость по всем каналам – 240 к/с.

• RVi-R16LA-C V.2 – 240 к/с (суммарное значение).

Данные характеристики подразумевают запись видео с максимальным разрешением – 1080р. Соответственно при его снижении скорость фиксации будет повышаться.



Режимы работы

Оба этих устройства – гибридного типа, они позволяют подключать несколько камер, работающих на разных стандартах. При этом важно соблюдать количество каналов – 16 HDCVI или 8 IP. Такой принцип особенно удобен для построения системы видеонаблюдения на объектах, использующих для этого большое количество камер разного типа.

Обе новинки также поддерживают режим NVR, полностью заменяющий аналоговые каналы на IP. Он позволяет подключать к устройству до 24 видеокамер данного стандарта работы.

Функция Smart Codec – это повышенное сжатие потока с сохранением качества изображения. Для обновленных аппаратов также характерно усиление видеосигнала при затухании – на большом расстоянии или при применении плохого кабеля. Все события и изменения в системе фиксируются протоколом Syslog – это обеспечивает максимальный контроль за функционированием видеорегистратора.