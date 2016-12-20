Обновленный ПК Интеллект 4.10.2 от ITV – определение пола / возраста и другие ...
Обновленный ПК Интеллект 4.10.2 от ITV – определение пола / возраста и другие новшества
Новости участников портала \\ 17.01.2017 18:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый модуль Face-Интеллект 7.0 из обновленного программного комплекса видеонаблюдения Интеллект 4.10.2 от ITV подсчитывает уникальных посетителей, определяет их пол и возраст и может исключать из подсчета сотрудников магазина. Все эти аналитические функции можно приобрести по низкой цене поканально
Популярный программный комплекс Интеллект от компании ITV вышел в новой версии 4.10.2, имеющей ряд существенных отличий от предшественников. Коротко перечислим основные из них: обновленный аналитический модуль Face-Интеллект 7.0, доработанные интерфейсы протокола событий и связи с камерами fish-eye, возможность связать объекты с ближайшими камерами.
Модуль Face-Интеллект 7.0 стал гораздо «умнее» - теперь может подсчитывать только уникальных посетителей (автоматически исключаются люди, которые вошли или вышли несколько раз). С помощью обновленного модуля можно определять пол и возраст посетителей (это полезно при маркетинговом анализе покупательской аудитории). Можно также задать игнорирование лиц из какой-либо базы данных (например, отфильтровывать сотрудников магазина). Функции по распознаванию лиц, по определению пола и возраста, а также по подсчету уникальных посетителей можно приобретать поканально (например, в компании «Видеоглаз»), то есть аналитическая составляющая ПК Интеллект стала гораздо доступнее в финансовом плане.
В версии Интеллект 4.10.2 появилась очень полезная опция по связи объектов с камерами, то есть теперь к любому компоненту системы безопасности (например, к датчику) можно «привязать» одну или несколько ближайших камер. При срабатывании датчика достаточно «кликнуть» на это событие, чтобы просмотреть видео с «привязанной» к нему камеры.
Из других особенностей версии Интеллект 4.10.2 обратите внимание на доработанные (и гораздо более удобные) интерфейсы управления камерами «рыбий глаз» и ведения протокола событий. В последнем появились настраиваемые фильтры, также можно легко менять внешнее отображение протокола событий: настраивать цвет фона и шрифт, задавать продолжительность миганий тревожного окна и т.п. Обратите внимание, что в Интеллект 4.10.2 прекращена поддержка устаревших ОС - Windows XP, Windows Vista и некоторых других, и что последняя версия не совместима с более ранними, то есть Интеллект 4.10.2 нужно устанавливать на все ПК в рамках одной системы.
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