Обновление RusGuard: версия 1.13
Обновление RusGuard: версия 1.13
Новости участников портала \\ 16.11.2018 14:14 \\ АО "РусГард" \\ Москва
Этой осенью вышло обновление для RusGuard Soft. В версии 1.13 была добавлена расширенная интеграция с системой видеоаналитики от ISS, расширен функционал мобильной идентификации, а также разработана расширенная интеграция с популярными алкотестерами.
Что нового в версии 1.13?
Разработали и внедрили в RusGuard Soft расширенную интеграцию с системой видеоаналитики от ISS. Теперь лицо или госномер автомобиля можно использовать в качестве дополнительного идентификатора сотрудника. Для этого мы создали в системе новую сущность «Транспортное средство», которую можно привязать к определенному сотруднику. Каждому автомобилю помимо данных госномера можно присвоить дополнительные данные, такие как марка автомобиля, цвет и т.п.
Расширенная интеграция позволяет привязывать к одной точке доступа несколько камер на вход и на выход. Этот функционал также доступен и в модуле «Планы» - можно быстро посмотреть все привязанные к одной точке доступа камеры.
Для улучшения качества распознавания лиц и госномеров автомобилей был добавлен режим мягкой идентификации. Он позволяет в течение определенного срока выявить все случаи неправильного сбора данных о лицах и номерах при этом не создавая дискомфорт для сотрудников и службы безопасности. В случае, если лицо или номер, которые были занесены в базу, не считываются на определенных камерах, то сотрудник все равно сможет пройти или проехать на объект, но администратор получит уведомление об ошибке сканирования. Эта информация поможет сотруднику СБ оперативно принять меры по установлению личности, расположить камеры более рационально или сделать более актуальные фото сотрудников.
Новая версия RusGuard Soft умеет работать с алкотестерами «Динго» B-01 и алкорамкой от НПП «Лазерные системы». Благодаря расширенной интеграции в событиях СКУД отображаются промилле каждого сотрудника. Допустимые значения промилле и погрешность настраивается непосредственно в ПО RusGuard. Показания с алкорамки или алкотестера также являются одним из идентификаторов для сотрудника: если их показания выше допустимого предела, то доступ на объект такому сотруднику будет запрещен.
Обратите внимание: в составе СКУД RusGuard алкотестеры «Динго» могут работать только при установленной в них прошивке от RusGuard. Приобрести их можно на нашем сайте: «Динго» В-01 и «Динго» В-02. Устройства, приобретенные у производителя или в торговых домах, не будут работать в СКУД RusGuard.
Теперь для одного пользователя можно добавить до трех ключей идентификации, в том числе данные телефона для использования модуля NFC. Для удобства каждому ключу можно присвоить свое имя.
- Интеграция с системой видеонаблюдения «ПакСфера»
- Индикация тревоги в модуле «Планы»
- Возможность настройки шаблонов в архиве событий
- В модуле фотоидентификации добавлены новые поля и возможность окрашивания фона в зависимости от значения добавочного поля.
- В шаблонах пропусков теперь можно вращать любой элемент, а также добавилась поддержка штрих-кодов EAN-13 и CODE-128
- Добавлены новые отчеты в модуле учета рабочего времени.
- Исправлены ошибки, а также добавлены другие менее значительные функции и изменения.
Узнать больше об обновлении RusGuard Soft можно по телефону +7 (495) 369-09-90.
https://www.rgsec.ru/news/news-119.html
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