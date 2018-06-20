Обновление RusGuard: версия 1.13

Что нового в версии 1.13?

Разработали и внедрили в RusGuard Soft расширенную интеграцию с системой видеоаналитики от ISS. Теперь лицо или госномер автомобиля можно использовать в качестве дополнительного идентификатора сотрудника. Для этого мы создали в системе новую сущность «Транспортное средство», которую можно привязать к определенному сотруднику. Каждому автомобилю помимо данных госномера можно присвоить дополнительные данные, такие как марка автомобиля, цвет и т.п.

Расширенная интеграция позволяет привязывать к одной точке доступа несколько камер на вход и на выход. Этот функционал также доступен и в модуле «Планы» - можно быстро посмотреть все привязанные к одной точке доступа камеры.

Для улучшения качества распознавания лиц и госномеров автомобилей был добавлен режим мягкой идентификации. Он позволяет в течение определенного срока выявить все случаи неправильного сбора данных о лицах и номерах при этом не создавая дискомфорт для сотрудников и службы безопасности. В случае, если лицо или номер, которые были занесены в базу, не считываются на определенных камерах, то сотрудник все равно сможет пройти или проехать на объект, но администратор получит уведомление об ошибке сканирования. Эта информация поможет сотруднику СБ оперативно принять меры по установлению личности, расположить камеры более рационально или сделать более актуальные фото сотрудников.