Обновление микропрограмм контроллеров SIGUR

Новости участников портала \\ 23.05.2017 17:47 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы SIGUR, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки своих контроллеров СКУД.

Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы SIGUR, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки своих контроллеров СКУД.

Новая версия прошивки модернизирует ряд существующих функций и добавляет новые. Самые заметные из них:

• поддержка функции распознавания лиц

• новые возможности для управления картоприемниками, воротами и прочими устройствами

• расширение функции переназначения клемм контроллера

• поддержка подключения датчика холла и другие возможности при управлении дверью.

«Мы постоянно совершенствуем систему, основываясь как на своем видении развития продукта, так и пожеланиях наших партнеров.

Все новинки мы реализуем в регулярных обновлениях, которые бесплатно предоставляем всем клиентам SIGUR. При этом неважно, как давно вы пользуетесь нашим оборудованием - мы гарантируем полную совместимость между всеми версиями продукта.

Все это увеличивает жизненный цикл системы и позволяет пользоваться новыми функциями без покупки нового оборудования», - говорит технический директор SIGUR Александр Рыжов.

Подробности о всех нововведениях микропрограмм, а также их обновленные версии доступны для скачивания на официальном сайте SIGUR.

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