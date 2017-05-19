Обновление микропрограмм контроллеров SIGUR
Обновление микропрограмм контроллеров SIGUR
Новости участников портала \\ 23.05.2017 17:47 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы SIGUR, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки своих контроллеров СКУД.
Компания «ПромАвтоматика», разработчик и производитель системы SIGUR, выпустила обновление микропрограмм для всей линейки своих контроллеров СКУД.
Новая версия прошивки модернизирует ряд существующих функций и добавляет новые. Самые заметные из них:
• поддержка функции распознавания лиц
• новые возможности для управления картоприемниками, воротами и прочими устройствами
• расширение функции переназначения клемм контроллера
• поддержка подключения датчика холла и другие возможности при управлении дверью.
«Мы постоянно совершенствуем систему, основываясь как на своем видении развития продукта, так и пожеланиях наших партнеров.
Все новинки мы реализуем в регулярных обновлениях, которые бесплатно предоставляем всем клиентам SIGUR. При этом неважно, как давно вы пользуетесь нашим оборудованием - мы гарантируем полную совместимость между всеми версиями продукта.
Все это увеличивает жизненный цикл системы и позволяет пользоваться новыми функциями без покупки нового оборудования», - говорит технический директор SIGUR Александр Рыжов.
Подробности о всех нововведениях микропрограмм, а также их обновленные версии доступны для скачивания на официальном сайте SIGUR.
www.sigursys.com
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