Новости участников портала \\ 16.08.2018 15:22 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Камеры нового семейства STC-HDX Ultimate поддерживают стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю: EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960 и обеспечивают особо высокую чувствительность и точность цветопередачи. Камеры можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом.

Камеры нового семейства STC-HDX Ultimate поддерживают стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю: EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960 и обеспечивают особо высокую чувствительность и точность цветопередачи. Камеры можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом.

Камера STC-HDX3525 Ultimate построена на 2 Мп КМОП-матрице Sony Starvis™ IMX290, обеспечивающей особо высокую чувствительность и точность цветопередачи, имеет моторизованный варифокальный объектив 2.8-12 мм и оснащена аппаратным WDR 120 дБ.

КМОП-матрица 1/2.8’’ 2 Мп Sony Starvis™ IMX290

Поддержка форматов EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H

Разрешение 1080p/720p/ 960H при 30к/с

Минимальная освещенность: 0.005/0 лк (цвет/ч./б. с вкл. ИК-подсветкой)

ИК-подсветка (до 15 м)

Аппаратный WDR

Моторизованный объектив 2.8-12 мм

Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR

Управление по коаксиальному кабелю (UTC)

Питание 12В пост. тока или 24В переменного тока

Поддержка нескольких форматов – EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI, AHD, HD-CVI, 960H

Камеры нового семейства STC-HDX Ultimate поддерживают все существующие на данный момент стандарты трансляции HD видеосигнала по коаксиальному кабелю. Камеры можно подключить к любому видеорегистратору с BNC интерфейсом как в цифровом формате, используя стандарты HD-SDI и EX-SDI, так и в аналоговом высокого разрешения AHD, HD-TVI, HD-CVI. Также поддерживается подключение к видеорегистраторам с композитным аналоговым видеовходом стандартного разрешения 960H. Вывод цифрового и аналогового видеосигнала осуществляется через раздельные BNC выходы. При выборе стандартов высокой четкости EX-SDI, AHD, HD-TVI, HD-CVI достигается возможность трансляции сигнала на расстояния до 500 м без промежуточного усиления (при использовании кабеля RG6/U). Максимальная дистанция трансляции для стандарта HD-SDI составляет 100-120 метров (при использовании кабеля RG6/U).

Моторизованный объектив

Наличие моторизованного объектива 2.8~12 мм позволяет настроить фокусное расстояние и фокусировку наиболее точным образом при удаленном доступе на камеру по протоколу UTC (без необходимости физического доступа к камере), а также с помощью джойстика входящего в комплект. Данная возможность также полезна для упрощения регламентной коррекции фокусировки, требующейся в процессе эксплуатации камеры.

Переключение «день/ночь»

Переключение режима работы камеры «день/ночь» можно настраивать как по уровню освещенности, так и по длительности задержки смены режима освещения. Последнее позволяет избежать нежелательной реакции камеры на кратковременные перепады освещенности. В условиях отсутствия освещения на объекте STC-HDX3525 Ultimate активирует работу 30 встроенных ИК-светодиодов и обеспечивает дальность ИК-подсветки до 15 метров.

Цифровое шумоподавление

Функция цифрового шумоподавления 2D/3D DNR с анализом смежных кадров позволяет получить более качественное изображение в условиях пониженной освещенности. Помимо улучшения визуального восприятия этот режим позволяет экономить до 70% дискового пространства видеорегистратора при записи.

Аппаратный широкий динамический диапазон (WDR)

При активации функции широкого динамического диапазона WDR (120 дБ), камера задействует каждые 2 формируемых КМОП-матрицей кадра (50 к/с) для формирования итогового видеопотока со скоростью 25 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной/фоновой засветке и т.д.

Настройка камеры по коаксиальному кабелю

Настройка STC-HDX3525 Ultimate производится с помощью системы экранных меню, доступной при использовании внешнего, подключаемого пульта, идущего в комплекте, а также по стандарту UTC который позволяет управлять OSD камеры по коаксиальному кабелю, не требуя прокладки дополнительного управляющего кабеля (кроме HD-SDI, EX-SDI).

Другие специальные возможности

Режим медленного электронного затвора позволяет значительно увеличить чувствительность камеры в условиях экстремально низких уровней освещенности.

Основное конкурентное преимущество оборудования Smartec – это функциональность, высокое качество и надежность при их доступной цене, а также наличие профессиональной технической поддержки и сервиса.

Видеокамеру STC-HDX3525 Ultimate можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".