Новости участников портала \\ 26.12.2016 10:33 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактные видеорегистраторы Beward BK0104S и BK0108S, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеют настольное исполнение и рассчитаны на работу с 2 Мп камерами. Регистратор BK0104S формирует до 120 кадров/сек, а BK0108S – до 240 кадров/сек, то есть обе новинки рассчитаны на видеонаблюдение в реальном времени. Новые регистраторы поддерживают работу с облаком, есть мобильный клиент, а для архивирования имеется отсек под HDD до 6 Тб.

Компания Beward пополнила ассортимент NVR регистраторов двумя очень удачными компактными моделями BK0104S и BK0108S на четыре и на восемь каналов с пропускной способностью соответственно 120 кадров/сек и 240 кадров/сек, или по 30 кадров/сек на один канал видео. К новинкам можно подключать IP камеры (со звуком) разрешением не выше 2 Мп, при этом видеорегистраторы могут архивировать, воспроизводить видео и т.п.

Видеорегистраторы BK0104S и BK0108S имеют тщательно продуманный функционал со всеми современными опциями. Они поддерживают работу с облачным сервисом, к ним можно получить доступ с планшетов и смартфонов (для этого нужно только скачать бесплатное приложение). Изображение с камер можно вывести на VGA или HDMI монитор, а также просматривать его удаленно по сети. На облаке очень удобно вести запись по событиям (например, по срабатыванию детектора движения).

Для локального архивирования в видеорегистраторах имеется отсек для установки жесткого диска емкостью до 6 Тб, который придется купить отдельно. Это сделано для того, чтобы пользователь мог подобрать HDD оптимальной емкости, не переплачивая за «излишки» объема. Если видеоданные будут храниться только на жестком диске, и если запись планируется вести постоянно – можно установить диск максимальной емкости. Если предполагается вести запись только по расписанию или по событиям, активно используя облачный сервис – вполне можно обойтись HDD меньшего объема.

Обе недорогие и очень компактные новинки от Beward эффективно сжимают видео по H.264, а среди их особенностей можно отметить поддержку ONVIF, возможность копирования архива на внешние носители, P2P сервис, мобильные клиенты для iOS и Android. Новые видеорегистраторы BK0104S (на 4 канала) и BK0108S (на 8 каналов) работают на операционной системе Linux, что гарантирует надежность видеонаблюдения, а более подробную информацию вы можете получить в компании «Видеоглаз».