НПА Rubezh рекомендует компанию «ВИТ-Центр»
НПА Rubezh рекомендует компанию «ВИТ-Центр»
Новости участников портала \\ 14.11.2018 19:54 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
14 ноября в Санкт-Петербурге на территории Юго-Западной ТЭЦ открылся форум по пожарной безопасности. Алексей Антохин, специалист НПА Rubezh, в ходе своего выступления подчеркнул важность привлечения опытной компании к построению системы противопожарной защиты и порекомендовал компанию «ВИТ-Центр».
Мероприятие направлено на определение наиболее эффективных мер предотвращения пожаров на объектах. Ключевой составляющей таких мер является выбор надёжного оборудования и квалифицированных специалистов, осуществляющих построение и обслуживание систем противопожарной защиты.
Алексей Антохин, менеджер проектов ведущего производителя систем ОПС – НПА Rubezh, в ходе своего выступления подчеркнул особую важность привлечения опытной компании к проектированию, монтажу и обслуживанию систем пожарной безопасности и порекомендовал компанию «ВИТ-Центр».
Специалистами «ВИТ-Центр» за 10 лет работы были успешно реализованы более 6 000 проектов. В их числе – установка пожаротушения, установка пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, а также установка охранной сигнализации на трансформаторной подстанции аэропорта «Пулково»; автоматическая пожарная сигнализация в административных и производственных помещениях группы компаний ЛСР; автоматическая пожарная сигнализация и системы оповещения в ЖК «Новоорловский» и распределенная адресная система автоматической противопожарной защиты в ЖК INKERI, а также многие другие.
Кроме того, квалифицированные специалисты компании могут помочь предприятиям подобрать правильное оборудование, опираясь на собственный опыт установки и обслуживания оборудования различных производителей.
Также важен сервис и поддержка, когда система уже построена, а техническое обслуживание осуществляется специалистами объекта. В таком случае предприятия также могут рассчитывать на «ВИТ-Центр» – на все работы компании предоставляется гарантия, а сотрудники компании всегда на связи, готовые прийти на помощь в любой момент.
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