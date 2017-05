Новые видеорегистраторы Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 12.05.2017 10:58 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) и VSR-0461-ATC (5 in 1).

Обе модели видеорегистраторов - Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) и VSR-0461-ATC (5 in 1) поддерживают облачный сервис iCloud, что упрощает администрирование системы наблюдения и доступ к видеокамерам. Они отличаются простотой управления и современным функционалом.

Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) — мультиформатный четырехканальный видеорегистратор, поддерживающий камеры стандартов AHD, TVI, CVI, CVBS и IP. Запись ведется в разрешениях 1080H, 720p и 960H. Регистратор работает в аналоговом (DVR), гибридном (HVR) и сетевом (NVR) режимах. Новинка работает под управлением стабильной операционной системы Linux. Благодаря поддержке многозадачности, запись, мониторинг, просмотр, архивирование и удаленное управление выполняются одновременно. Архивы хранятся на одном жестком диске максимальным объемом до 4 Тб. Компрессия производится при помощи видеокодека H.264, который обеспечивает высокое качество изображения. За счет хорошего сжатия файлы занимают минимальное место на жестком диске. Для контроля обстановки к регистратору подключаются BNC, VGA и HDMI мониторы. Детектор движения автоматически фиксирует подозрительные события. Кроме того, к видеорегистратору подключаются датчики сигнализации. При их срабатывании коммутируется выходное сигнализационное устройство.

Второй видеорегистратор, Vidstar VSR-0461-ATC (5 in 1), осуществляет запись в разрешениях 1080p, 720p и 960H. Для хранения видеозаписей служат два жестких диска. Четыре датчика тревожной сигнализации и детектор движения обеспечивают контроль обстановки в автоматическом режиме, без участия оператора. Дополнительное удобство — возможность двусторонней аудиосвязи. Резервное копирование осуществляется на внешние накопители через USB порт или по сети. В комплекте с видеорегистраторами поставляется бесплатное ПО для управления системой наблюдения на 64 камеры. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеорегистраторы Vidstar VSR-0460-ATC-L (5 in 1) и VSR-0461-ATC (5 in 1). Это современные модели, которые подходят для любых систем видеонаблюдения.