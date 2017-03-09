Новые видеорегистраторы Satvision в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 14.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Satvision SVR-8115P и SVR-6110N.

Satvision SVR-8115P и SVR-6110N это цифровые гибридные регистраторы, поддерживающие запись с AHD и IP видеокамер.

К видеорегистратору Satvision SVR-8115P подключаются до 8 аналоговых видеокамер. Изображение записывается в разрешении 1920х1080 с AHD камер и 2688x1520 с IP-камер. При этом используется видеокодек H.264, обеспечивающий высокую степень сжатия. Поэтому данные занимают на 30-50% меньше места на жестком диске. Для хранения архива служит один жесткий диск максимальной емкостью до 8 Тб. При необходимости видеозаписи можно скопировать на флеш-накопитель в форматах AVI или H.264 и даже подключить жесткий диск напрямую к компьютеру, что очень удобно. Кроме того, резервное копирование данных осуществляется удаленно, по локальной сети. Контролировать обстановку можно при помощи VGA и HDMI мониторов. Четыре произвольных видеоканала записываются и транслируются со звуком. Обнаруживать подозрительные события автоматически, без участия оператора, помогает детектор движения. Новинка поддерживает работу с 3G USB модемами, что позволяет оснащать системами видеонаблюдения удаленные объекты, где отсутствует проводной доступ к интернет. Доступ к записям и «живому видео» возможен с мобильных устройств на базе Android и iOS.

Второй гибридный видеорегистратор, Satvision SVR-6110N, — шестнадцатиканальный. Максимальное разрешение аналоговой записи у этой модели несколько ниже, чем у предыдущей, и составляет 960х1080 точек. Поддерживаются IP-камеры разрешением 1920х1080. Звуковое сопровождение поддерживается по четырем произвольным каналам. Детектор движения позволяет обнаруживать тревожные события в автоматическом режиме. Видеорегистратор предоставляет возможность управления PTZ камерами. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные видеорегистраторы Satvision SVR-8115P и SVR-6110N. Они поддерживают работу с AHD-видеокамерами и IP-камерами и записывают видео в архив в разрешениях HD и Full HD.