Новые видеорегистраторы Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новые видеорегистраторы Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.12.2016 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Samsung Security HRD-E430L и HRD-E1630L.
Видеорегистраторы Samsung Security HRD-E430L и HRD-E1630L записывают видеоизображение с AHD камер на жесткие диски в максимальном разрешении 1080p, а кроме того, с аналоговых видеокамер с разрешением до 960H.
Видеорегистратор Samsung Security HRD-E430L — четырехканальный. Запись видео осуществляется со скоростью от 12 до 25 к/с. Благодаря эффективному алгоритму сжатия, H.264, файлы занимают на 50-70% меньше места на жестком диске, чем при использовании других методов компрессии. Для хранения архивов служит один жесткий диск емкостью до 6 Тб. Кроме того, можно подключать внешние накопители через порт e-SATA. Активация записи производится вручную, а также по расписанию и по событию. За счет буфера памяти регистратор способен выполнять «предтревожную» запись, что позволяет лучше понять причину того или иного тревожного события. Для контроля обстановки в реальном времени и просмотра архивов к регистратору подключается монитор, VGA или HDMI. Поддерживается вывод видео с нескольких камер в мультиокне. Видеорегистратор поддерживает протоколы Pelco для управления PTZ камерами.
Второй видеорегистратор, Samsung Security HRD-E1630L, — шестнадцатиканальный. Он записывает видеоизображение в максимальном разрешении 1920х1080 пикселей. Благодаря встроенному детектору движения (8 уровней чувствительности), запись может осуществляться в автоматическом режиме. Удобная система поиска позволяет быстро найти нужный фрагмент по дате, времени, событиям и движению. Четыре произвольных канала записываются со звуком. Архивы хранятся на одном жестком диске емкостью до 6 Тб. Чтобы увеличить емкость архива, к регистратору можно подключать внешние накопители через порт e-SATA. Для просмотра записей и наблюдения за обстановкой к видеорегистратору можно подключить два монитора, HDMI и VGA. Оборудование работает под управлением надежной операционной системы Linux. Управлять видеорегистраторами можно с помощью мыши или ИК-пульта. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые AHD видеорегистраторы Samsung Security HRD-E430L и HRD-E1630L. Это надежные видеозаписывающие устройства, предоставляющие в распоряжение пользователей четкое, качественное изображение разрешением Full HD.
Новости участников портала
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Новости участников портала \\ 21.12.2016 13:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
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АйТиСпутник – низкие цены на безопасность в столице по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 21.12.2016 11:32 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый полнофункциональный сайт, большой каталог предлагаемого по низким ценам оборудования видеонаблюдения, контроля доступа и охранно-пожарной сигнализации, партнерские гарантии предлагает московская компания «АйТиСпутник». Благодаря партнерскому соглашению «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» клиентам «АйТиСпутника» доступна пожизненная гарантия на оборудование в сервисе и другие бонусы по франшизе.
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Новинка от OSNOVO и компании «Видеоглаз» – PoE коммутатор с переключением напряжения SW-20800/B (12/24/48)
Новости участников портала \\ 20.12.2016 12:14 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Неуправляемый Fast Ethernet коммутатор на 8 портов OSNOVO SW-20800/B (12/24/48) имеет три режима выходного PoE напряжения (12 В, 24 В и 48 В) для питания PoE нагрузки на семи портах. Еще один порт работает как Uplink, а при активации функции VLAN 2…8 порты могут соединяться только с первым портом для обмена данными. Коммутатор с переключением выходных напряжений SW-20800/B (12/24/48) уже поступил в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз».
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Новости участников портала \\ 20.12.2016 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Optimus IP-E022.1(3.6)AP_V2035 и IP-E022.1(2.8-12)AP_V2035.
Серия бюджетных камер Eco марки Alteron by Smartec
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Компания "АВАЛОН", партнер Smartec, представляет новую линейку бюджетных AHD-камер видеонаблюдения с ИК-подсветкой Alteron Eco.
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Новости участников портала \\ 19.12.2016 14:15 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
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Другие новости
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» анонсируют комплект видеонаблюдения Базовый AHD 720P mini
ВИДЕОГЛАЗ \\ 22.12.2016 11:24
BEWARD представил морозостойкую уличную камеру для экстремальных температур
ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ 21.12.2016 13:42
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ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
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Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
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