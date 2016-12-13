Новые видеорегистраторы Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 22.12.2016 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов Samsung Security HRD-E430L и HRD-E1630L.

Видеорегистраторы Samsung Security HRD-E430L и HRD-E1630L записывают видеоизображение с AHD камер на жесткие диски в максимальном разрешении 1080p, а кроме того, с аналоговых видеокамер с разрешением до 960H.

Видеорегистратор Samsung Security HRD-E430L — четырехканальный. Запись видео осуществляется со скоростью от 12 до 25 к/с. Благодаря эффективному алгоритму сжатия, H.264, файлы занимают на 50-70% меньше места на жестком диске, чем при использовании других методов компрессии. Для хранения архивов служит один жесткий диск емкостью до 6 Тб. Кроме того, можно подключать внешние накопители через порт e-SATA. Активация записи производится вручную, а также по расписанию и по событию. За счет буфера памяти регистратор способен выполнять «предтревожную» запись, что позволяет лучше понять причину того или иного тревожного события. Для контроля обстановки в реальном времени и просмотра архивов к регистратору подключается монитор, VGA или HDMI. Поддерживается вывод видео с нескольких камер в мультиокне. Видеорегистратор поддерживает протоколы Pelco для управления PTZ камерами.

Второй видеорегистратор, Samsung Security HRD-E1630L, — шестнадцатиканальный. Он записывает видеоизображение в максимальном разрешении 1920х1080 пикселей. Благодаря встроенному детектору движения (8 уровней чувствительности), запись может осуществляться в автоматическом режиме. Удобная система поиска позволяет быстро найти нужный фрагмент по дате, времени, событиям и движению. Четыре произвольных канала записываются со звуком. Архивы хранятся на одном жестком диске емкостью до 6 Тб. Чтобы увеличить емкость архива, к регистратору можно подключать внешние накопители через порт e-SATA. Для просмотра записей и наблюдения за обстановкой к видеорегистратору можно подключить два монитора, HDMI и VGA. Оборудование работает под управлением надежной операционной системы Linux. Управлять видеорегистраторами можно с помощью мыши или ИК-пульта. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые AHD видеорегистраторы Samsung Security HRD-E430L и HRD-E1630L. Это надежные видеозаписывающие устройства, предоставляющие в распоряжение пользователей четкое, качественное изображение разрешением Full HD.