Новые видеорегистраторы RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L

Новости участников портала \\ 27.12.2016 14:23 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва

Семейство записывающих видеоустройств RVI-IPN пополнилось двумя представителями. Они относятся к бюджетному сектору IP-видеорегистраторов. Новинки найдут свое применение в офисах, на автостоянках, в общественных местах, обеспечивая видеозапись в 5Мп с разрешением 2560 х 1920 пикселей.

Семейство записывающих видеоустройств RVI-IPN пополнилось двумя представителями. Они относятся к бюджетному сектору IP-видеорегистраторов. Новинки найдут свое применение в офисах, на автостоянках, в общественных местах, обеспечивая видеозапись в 5Мп с разрешением 2560 х 1920 пикселов.

Не обладая расширенной функциональностью более дорогих устройств, они справляются с повседневными задачами, обеспечивая битрейт 80 Мбит/с (младшая модель RVi-IPN16/1L), а также 200 Мбит/с (старшая модель RVi-IPN32/2L).

Важные характеристики

Запоминающие возможности реализованы через порт подключения внешнего HDD емкостью 6 терабайт, а 32-канальная модель поддерживает два таких жестких диска. Таким образом, длительность беспрерывной записи составляет до 14 дней.

Аудиозапись позволяет вести двунаправленные переговоры, имеет аудиовход и выход. Видеорегистраторы имеют 4 входа и 2 выхода тревожной сигнализации.

Сетевые функции наиболее полно раскрываются при использовании фирменного АРМ Оператор. С помощью этого бесплатного ПО создается сетевое место оператора, позволяющее реализовать весь комплекс задач по наблюдению и записи событий. К сети можно подсоединить дополнительные терминалы, что удобно при организации видеонаблюдения на массовых мероприятиях, съездах, форумах и собраниях.