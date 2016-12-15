Новые видеорегистраторы EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.12.2016 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов EverFocus ELUX-4 и ELUX-8.

Видеорегистраторы EverFocus ELUX-4 и ELUX-8 записывают видео с видеокамер форматов AHD, TVI и 960H. При этом разрешение, скорость и качество записи настраивается для каждого канала индивидуально.

Первый видеорегистратор, EverFocus ELUX-4, — четырехканальный. Он осуществляет запись и воспроизведение видео в разрешении 1920х1080. Мониторинг обстановки всегда ведется в реальном времени. Для хранения записей служит один жесткий диск емкостью до 4 Тб. За компрессию отвечает видеокодек H.264. Благодаря хорошему сжатию, файлы получаются на 30-50% меньше, чем при использовании других алгоритмов. Организован удобный поиск данных — по камере, по времени записи, тревоге и зоне детекции движения. Наряду с видео регистратор записывает и звук. Количество аудиовходов соответствует числу видеоканалов. Есть возможность переназначать микрофоны на разные каналы и организовывать двусторонние аудиоканалы по сети. Четыре тревожных входа позволяют фиксировать подозрительные события автоматически, без участия оператора.

Второй видеорегистратор, EverFocus ELUX-8, — восьмиканальный. Благодаря поддержке многозадачного режима «гексаплекс», работать с ним очень удобно. Графический интерфейс пользователя позволяет получать доступ к настройкам и функциям видерегистратора. Кроме того, поддерживается функция UTC (Up-to-Coax), которая обеспечивает удаленный доступ к настройкам AHD видеокамер через OSD меню и управление PTZ камерами. Для хранения данных служат две жестких диска суммарной емкостью 8 Тб. Поддерживается два потока при передаче данных по сети. Это позволяет удаленным пользователям получать доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Четыре тревожных входа обеспечивают надежный контроль обстановки. При обнаружении тревожного события коммутируется выходное тревожное устройство. Клиентское ПО позволяет получать доступ к видеорегистраторам с мобильных устройств на базе iOS и Android. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые видеорегистраторы EverFocus ELUX-4 и ELUX-8. Они позволяют создавать современные аналоговые системы видеонаблюдения высокого разрешения на базе видеокамер трех распространенных форматов — AHD, TVI и 960H.