Новые видеорегистраторы EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новые видеорегистраторы EverFocus в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.12.2016 11:16 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых видеорегистраторов EverFocus ELUX-4 и ELUX-8.
Видеорегистраторы EverFocus ELUX-4 и ELUX-8 записывают видео с видеокамер форматов AHD, TVI и 960H. При этом разрешение, скорость и качество записи настраивается для каждого канала индивидуально.
Первый видеорегистратор, EverFocus ELUX-4, — четырехканальный. Он осуществляет запись и воспроизведение видео в разрешении 1920х1080. Мониторинг обстановки всегда ведется в реальном времени. Для хранения записей служит один жесткий диск емкостью до 4 Тб. За компрессию отвечает видеокодек H.264. Благодаря хорошему сжатию, файлы получаются на 30-50% меньше, чем при использовании других алгоритмов. Организован удобный поиск данных — по камере, по времени записи, тревоге и зоне детекции движения. Наряду с видео регистратор записывает и звук. Количество аудиовходов соответствует числу видеоканалов. Есть возможность переназначать микрофоны на разные каналы и организовывать двусторонние аудиоканалы по сети. Четыре тревожных входа позволяют фиксировать подозрительные события автоматически, без участия оператора.
Второй видеорегистратор, EverFocus ELUX-8, — восьмиканальный. Благодаря поддержке многозадачного режима «гексаплекс», работать с ним очень удобно. Графический интерфейс пользователя позволяет получать доступ к настройкам и функциям видерегистратора. Кроме того, поддерживается функция UTC (Up-to-Coax), которая обеспечивает удаленный доступ к настройкам AHD видеокамер через OSD меню и управление PTZ камерами. Для хранения данных служат две жестких диска суммарной емкостью 8 Тб. Поддерживается два потока при передаче данных по сети. Это позволяет удаленным пользователям получать доступ к живому видео по каналам с небольшой пропускной способностью. Четыре тревожных входа обеспечивают надежный контроль обстановки. При обнаружении тревожного события коммутируется выходное тревожное устройство. Клиентское ПО позволяет получать доступ к видеорегистраторам с мобильных устройств на базе iOS и Android. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые видеорегистраторы EverFocus ELUX-4 и ELUX-8. Они позволяют создавать современные аналоговые системы видеонаблюдения высокого разрешения на базе видеокамер трех распространенных форматов — AHD, TVI и 960H.
Новости участников портала
RVi и компания «Видеоглаз» анонсируют бета-версию ПО видеонаблюдения ОПЕРАТОР 2.0
Новости участников портала \\ 29.12.2016 11:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новая версия программного обеспечения RVi ОПЕРАТОР 2.0 имеет клиент-серверную архитектуру (вместо прежней standalone), поэтому ее нельзя установить поверх предыдущей. Бета-версия ПО RVi ОПЕРАТОР 2.0 обеспечивает легкое масштабирование и мультисерверность видеонаблюдения (подробности уточняйте в компании «Видеоглаз»). В ОПЕРАТОР 2.0 реализовано двухуровневое администрирование с заданием списков доступных пользователям каналов, а скачать это ПО можно на сайте разработчика.
Компания «Видеоглаз» сообщает: IP видеонаблюдение IPTRONIC – полностью совместимо с ПО SecurOS от ISS
Новости участников портала \\ 28.12.2016 11:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Оборудование IP видеонаблюдения IPTRONIC благодаря полной совместимости с программным обеспечением SecurOS от компании ISS не только полностью раскрывает все свои возможности, но и обеспечивает решение аналитических задач – распознавания номеров и лиц, контроля кассовых операций и фиксации дорожно-транспортной обстановки. Продукцию IPTRONIC можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», организовав на базе ПО SecurOS систему с любым числом IP камер.
Новый IP-видеосервер Axis в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.12.2016 11:15 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеосервера Axis S2008 со встроенным коммутатором PoE.
Новые видеорегистраторы RVi-IPN16/1L и RVi-IPN32/2L
Новости участников портала \\ 27.12.2016 14:23 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Семейство записывающих видеоустройств RVI-IPN пополнилось двумя представителями. Они относятся к бюджетному сектору IP-видеорегистраторов. Новинки найдут свое применение в офисах, на автостоянках, в общественных местах, обеспечивая видеозапись в 5Мп с разрешением 2560 х 1920 пикселей.
Новые IP-видеокамеры AXIS в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:51 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер AXIS Q3615-VE и Q6000-E 50HZ SOLO.
ЭволитСтрой – безопасность на выгодных условиях по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:49 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Московская компания «ЭволитСтрой» предлагает не просто техническую безопасность. Партнерское соглашение «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» означает нечто большее: поддержку партнера, пожизненную гарантию на оборудование в сервисе и низкие цены без посреднических накруток. С ассортиментом видеонаблюдения, пожарной сигнализации и других разделов каталога удобно знакомиться на созданном в рамках франшизы сайте «ЭволитСтроя».
Естай Джангунаков: "Юпитер" в Нацгвардии
Новости участников портала \\ 27.12.2016 12:04 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Руководитель управления Росгвардии по Омской области Естай Джангунаков рассказал о приемуществе применения современных охранных систем «Юпитер».
ЭЛЕСТА: Охрана детства – забота о будущем
Новости участников портала \\ 26.12.2016 11:44 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
На выставке «Малый и средний бизнес Санкт-Петербурга» компания «Элеста» продемонстрировала губернатору Георгию Полтавченко браслеты УМКА из системы «Юпитер» для обеспечения безопасности ребенка.
Новая цветная видеокамера Samsung Security в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 26.12.2016 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой цветной видеокамеры Samsung Security SCD-5081RP.
NVR регистраторы на 4/8 каналов Beward BK010XS с поддержкой облака – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 26.12.2016 10:33 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактные видеорегистраторы Beward BK0104S и BK0108S, которые можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеют настольное исполнение и рассчитаны на работу с 2 Мп камерами. Регистратор BK0104S формирует до 120 кадров/сек, а BK0108S – до 240 кадров/сек, то есть обе новинки рассчитаны на видеонаблюдение в реальном времени. Новые регистраторы поддерживают работу с облаком, есть мобильный клиент, а для архивирования имеется отсек под HDD до 6 Тб.
Другие новости
RVi и компания «Видеоглаз» анонсируют бета-версию ПО видеонаблюдения ОПЕРАТОР 2.0
ВИДЕОГЛАЗ \\ 29.12.2016 11:38
Компания «Видеоглаз» сообщает: IP видеонаблюдение IPTRONIC – полностью совместимо с ПО SecurOS от ISS
ВИДЕОГЛАЗ \\ 28.12.2016 11:56
Новый IP-видеосервер Axis в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 28.12.2016 11:15
Новости
Domofony: компания Домофонные системы открыла онлайн-представительство
События \\ 27.12.2016
В ноябре 2016 года компания «Домофонные системы», которая входит в число лидеров отечественного рынка, запустила специализированный интернет-магазин.
ТБ Форум 2017: Директора по безопасности и главные инженеры российских метрополитенов, аэропортов, морских портов, железных дорог открыты к диалогу
Выставки \\ 20.12.2016
Минтранс России, Комитет Государственной Думы по транспорту и строительству, Ространснадзор, Росавтодор, Росморречфлот, Росавиация, Росжелдор, Московский метрополитен, Ассоциация Метро в рамках ТБ Форцма 2017 проводят 16-ю конференцию "Терроризм и безопасность на транспорте" (7-8 февраля).
Конференция «SecuFinance: Защитные технологии банка будущего» соберет топ-менеджеров Сбербанка России, ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка
Выставки \\ 15.12.2016
В рамках Форума «Технологии безопасности 2017» вы можете встретиться и обсудить специфику обеспечения безопасности в банковской сфере с вице-президентами по безопасности
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Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка
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