Новые вандалозащищенные вызывные панели домофонов ST-DS104C-GR с камерой «день/ночь»

Новости участников портала \\ 03.05.2017 14:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва

По 4-х проводному кабелю вызывные панели ST-DS104C-GR передают на монитор изображение от камеры и передают/принимают голосовые сообщения между абонентом и посетителем, поскольку имеют встроенный микрофон и динамик для трансляции ответов абонента, а также кнопку вызова/звонок.

Компания «АРМО-Системы» представила бюджетные вызывные панели марки Smartec для видеодомофонной связи, которые передают изображение гостя и обеспечивают двухстороннюю аудиосвязь с ним по 4-х проводной линии. В новые вызывные панели домофонов встроена цветная видеокамера с 1/4" КМОП-сенсором и ИК-прожектором с дальностью подсветки до 5 м, создающими информативное изображение при недостаточной освещенности. ST-DS104C-GR выпускаются в корпусе из алюминиевого сплава, защищающем электронику от воздействий низких температур до -40 °С, действий вандалов, а также от пыли и влаги по классу IP66. Кроме того, данные панели домофонов оснащены НР- и НЗ-контактами для управления нормально-открытыми или нормально-закрытыми электрозамками.

По 4-х проводному кабелю вызывные панели ST-DS104C-GR передают на монитор изображение от камеры и передают/принимают голосовые сообщения между абонентом и посетителем, поскольку имеют встроенный микрофон и динамик для трансляции ответов абонента, а также кнопку вызова/звонок. Эти вызывные панели домофонов предназначены для эксплуатации на улице, поэтому для настройки громкости производитель предусмотрел регулятор, расположенный на поверхности корпуса панели, который будет востребован при работе домофона в условиях повышенного шумового фона.

Информативное цветное/черно-белое изображение сцены придверной зоны с разрешением 420 ТВЛ обеспечивается встроенной в вызывные панели домофонов камерой с 1/4-дюймовым КМОП-сенсором, которая формирует цветное видео при хорошей внешней освещенности. При снижении уровня освещения активируется встроенный ИК-прожектор, который подсвечивает объекты в зоне до 5 м с охватом до 60°. Благодаря этому вызывные панели домофонов будут передавать информативное видео не только днем, но и ночью.

Простота использования вызывных панелей Smartec обусловлена наличием у них одной кнопки вызова. При нажатии на эту кнопку ST-DS104C-GR посылает вызов на домофон, и, когда абонент нажимает кнопку «Ответ», включается видео- и аудиосвязь, которая может продлиться до 120 секунд. Данные вызывные панели домофонов совместимы с мониторами серии ST-MS марки Smartec, а при использовании мониторов домофонов других производителей потребуется установить устройство сопряжения.

Встроенное реле управления электрозамком с НР и НЗ-контактами делает новые вызывные панели домофонов универсальными, т.к. они могут управлять запирающими устройствами входных дверей как нормально-открытого, так и нормально-закрытого типа. Замок, запирающий дверь при подаче питания и открывающий ее при снятии напряжения, подключается через НЗ-контакт вызывной панели домофона, а НО-замок, блокирующий дверь в обесточенном состоянии, подключается через НР-контакт.

Уровень пыле- и влагозащищенности панели домофона позволяет ей бесперебойно функционировать в климатических условиях средней полосы России. ST-DS104C-GR могут работать на морозе до – 40 °С и при влажности до 95%. Кроме того, новые вызывные панели домофонов имеют антивандальный корпус из алюминиевого сплава и окрашены в неброский серый цвет. Производителем предусмотрен накладной монтаж панели на стену, а также угловая установка при использовании специального адаптера. Следует отметить, что вызывные панели имеют солнце- и дождезащитный козырек.

Вандалозащищенные вызывные панели домофонов Smartec ST-DS104C-GR уже поступили на российский рынок и их можно приобрести по розничной цене 37 USD, включая НДС. Чтобы получить дополнительную информацию об этих и других панелях домофонов Smartec для систем контроля доступа обращайтесь по электронной почте info@smartec-security.ru или по телефону +7 (495) 787-33-42 в отдел продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональные офисы «АРМО».