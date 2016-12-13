Новые цветные видеокамеры Infinity в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 15.12.2016 13:25 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых цветных видеокамер Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12.

Новинки Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12 это гибридные купольные камеры, которые передают видеосигналы в форматах AHD2.0, HDTVI, HDCVI и CVBS. Они предназначены для уличного видеонаблюдения. Видеокамеры построены на CMOS матрицах Aptina AR0237 разрешением 2 Мп. Они обладают отличной чувствительностью, транслируют HD видео в реальном времени, осуществляют автоматический контроль экспозиции и предварительную регулировку усиления. Новинки можно использовать почти во всех современных системах аналогового видеонаблюдения. Они передают видео без сжатия, в высоком разрешении в реальном масштабе времени по коаксиальному кабелю на расстояние до 400-500 м. И при этом не предъявляют повышенных требований к параметрам линии.

Видеокамера Infinity SRE-HD2000AN 2.8 обладает чувствительностью 0.01 Лк. Она оснащается объективом с фиксированным фокусом и инфракрасной подсветкой дальностью до30 м. Механический фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает высокое качество цветного изображения. Он отсекает мешающие сигналы инфракрасного диапазона в дневное время. Ночью фильтр отключается, и за счет ИК-спектра повышается чувствительность камеры. Видеокамера поддерживает функцию цифрового расширения динамического диапазона, что дает возможность вести наблюдение в условиях контрастного освещения. При этом полноценно воспроизводятся ярко освещенные и затененные предметы. При слабой освещенности на помощь приходит функция цифрового шумоподавления. Благодаря встроенному детектору движения, камера способна автоматически отслеживать подозрительную активность в кадре.

Вторая модель, видеокамера Infinity SRD-HD2000ANVF 2.8-12, оснащается вариофокальным объективом, что позволяет задавать нужный угол обзора непосредственно по месту установки. У этой модели менее мощная ИК-подсветка (дальность 20 м). Камера поддерживает такие полезные в уличных условиях функции, как компенсация фоновой засветки, подавление ярких источников света, антитуман, компенсация затенения объектива. Дополнительная цифровая обработка изображения повышает качество видео при наблюдении в сложных условиях. Специалисты ТД « Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые гибридные (мультиформатные) видеокамеры Infinity SRE-HD2000AN 2.8 и SRD-HD2000ANVF 2.8-12. Это универсальные модели, которые транслируют видео HD качества и при этом легко интегрируются в аналоговые системы видеонаблюдения четырех самых распространенных стандартов — AHD, HDTVI, HDCVI и CVBS.