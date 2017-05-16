Новые терминалы Safran MorphoAccess VP для биометрического контроля доступа по отпечаткам ...

Новости участников портала \\ 22.05.2017 14:41 \\ АРМО-Системы \\ Москва

MorphoAccess VP впускается в двух модификациях: Bio и Dual, отличие которых друг от друга заключается в отсутствии и наличии считывателя карт доступа MIFARE/DESFire соответственно.

«АРМО-Системы» представила двухфакторный терминал MorphoAccess VP компании Safran, который предназначен для биометрического контроля доступа по отпечаткам и рисунку вен пальцев за один технологический «проход». Высокоточные алгоритмы идентификации биометрических данных позволяют исключить многие ошибки контроля доступа, связанные с загрязнениями и микроповреждениями кожи на кончиках пальцев, а также снизить вероятность отказа в доступе в 10 раз, по сравнению с устройствами, сканирующими только отпечатки пальцев. Кроме того, у терминалов MorphoAccess VP имеется БД, рассчитанная на хранение шаблонов до 5 тыс. пользователей, которая может быть расширена до 10 000.

MorphoAccess VP впускается в двух модификациях: Bio и Dual, отличие которых друг от друга заключается в отсутствии и наличии считывателя карт доступа MIFARE/DESFire соответственно. Через терминал Bio может осуществляться исключительно биометрический контроль доступа, а Dual позволяет реализовать более сложный режим аутентификации с использованием, и RFID-технологии, и биометрии. При этом любой биометрический терминал новой серии имеет USB-порт и может подключаться к оборудованию системы контроля доступа через интерфейсы Ethernet, Wiegand, Dataclock и RS-485, а через реле — управлять работой электрозамка или турникета.

Двухфакторная биометрическая идентификация пользователей в терминалах MorphoAccess VP исключает допуск на объект посторонних лиц и возможность применения муляжей. Такая высокая степень защиты достигается за счет того, что биометрический контроль доступа осуществляется сразу по двум уникальным для каждого человека признакам, один из которых (рисунок вен) является скрытым и не виден человеческому глазу. По надежности идентификации рисунок вен пальца/руки сопоставим с распознаванием радужной оболочки глаза, поэтому терминалы контроля доступа MorphoAccess VP рекомендованы для установки на объектах с высокими требованиями к уровню их безопасности.

Высокая скорость распознавания биометрических данных — в среднем за 1 секунду от начала сканирования до выдачи сигнала на доступ/отказ в проходе — позволяет использовать MorphoAccess VP на объектах с большим человекопотоком. При этом биометрический контроль доступа на базе эти устройств будет самым точным, поскольку вероятность их ложного срабатывания сведена практически к нулю. Так, коэффициент ошибочного разрешения доступа (FAR) для нового терминала можно настроить в пределах от 10-2 до 10-8, а при FAR=10-4 коэффициент ошибочного отказа в доступе (FRR) будет в 10 раз меньше, чем у лучших на рынке устройств биометрического контроля, сканирующих только отпечаток пальца.

Эргономичный корпус MorphoAccess VP со специальными направляющими для позиционирования пальца на сканере делает биометрический контроль с помощью этого терминала максимально удобным для персонала. За один «прогон» считыватель снимает, и отпечаток пальца (с помощью оптического сканера), и рисунок вен (специальной ИК-камерой). Для пользователя двухфакторный биометрический контроль доступа ни чем не отличается от однофакторного (по отпечатку пальца), но при этом первый гораздо надежнее, поскольку он обеспечивает высокую защиту от ложной идентификации и делает невозможным использование муляжей для получения санкции на доступ.

Возможность сетевой или автономной работы MorphoAccess VP расширяет выбор места для установки биометрического терминала на объекте. В обоих случаях распознавание персонала может осуществляться в одном из двух режимов: идентификация 1:N и аутентификация 1:1 (для терминала RFID-считывателем), выбор которого определяется политикой безопасности предприятия. В первом решении пользователь предоставляет свой палец для сканирования и сравнения со всеми шаблонами из базы данных, а во втором — биометрический контроль доступа осуществляется по следующей схеме: пользователь прикладывает к терминалу RFID-карту с записанным на ней шаблоном, который сверяется с шаблонами всей БД, и при наличии совпадения сравнивается с отсканированным отпечатком.

Новые терминалы двухфакторной идентификации MorphoAccess VP марки Safran уже поступили на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти и другие терминалы Safran для биометрического контроля доступа обращайтесь по телефону (495) 787-3342 или по электронной почте armosystems@armo.ru в отдел продаж компании «АРМО-Системы», официального российского дистрибьютора оборудования марки Morpho.