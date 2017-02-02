Новые скоростныйе IP-камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1

Главное их отличие в объективе: в модели RVi-IPC62Z30-A1 30-кратное оптическое увеличение (трансфокатор 4.5-135 мм), в камере RVi-IPC62Z25-A1 трансфокатор моторизованный 4.8-120 мм (25-кратное увеличение). Обе камеры имеют в основе высокочувствительный процессор HiSilicon 3516A с 1/2.8″ КМОП-матрицей нового поколения Sony IMX290. Мощная ИК-подсветка с дальностью до 150 метров обеспечивает качествнное изображение в темное время суток. Сжатие по кодекам H.264/b/m/h, MJPEG, H.265 позволяет использовать камеры в старых и новых системах видеонаблюдения и экономят архив до 40%. Обладают системой интеллектуальной видеоналитики, функцией авто трекинга, функциями «антитуман», Ultra DNR, EIS. Имеют встроенный слот для карт памяти Micro SD объемом до 128 Гб.

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