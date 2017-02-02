Новые скоростныйе IP-камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1
Новые скоростныйе IP-камеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:50 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
Новые скоростные поворотные купольные IP-видеокамеры RVi-IPC62Z30-A1 и RVi-IPC62Z25-A1 одинаковы внешне и имеют схожие характеристики.
Главное их отличие в объективе: в модели RVi-IPC62Z30-A1 30-кратное оптическое увеличение (трансфокатор 4.5-135 мм), в камере RVi-IPC62Z25-A1 трансфокатор моторизованный 4.8-120 мм (25-кратное увеличение). Обе камеры имеют в основе высокочувствительный процессор HiSilicon 3516A с 1/2.8″ КМОП-матрицей нового поколения Sony IMX290. Мощная ИК-подсветка с дальностью до 150 метров обеспечивает качествнное изображение в темное время суток. Сжатие по кодекам H.264/b/m/h, MJPEG, H.265 позволяет использовать камеры в старых и новых системах видеонаблюдения и экономят архив до 40%. Обладают системой интеллектуальной видеоналитики, функцией авто трекинга, функциями «антитуман», Ultra DNR, EIS. Имеют встроенный слот для карт памяти Micro SD объемом до 128 Гб.
Новости участников портала
IPTRONIC и компания «Видеоглаз» представляют купольную 1 Мп камеру IPT-IPL720DM(3,6)P
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:43 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новинка от IPTRONIC и компании «Видеоглаз» – сетевая всепогодная 1 Мп камера IPT-IPL720DM(3,6)P предназначена для круглосуточного видеонаблюдения при температуре до -40 градусов. Эта компактная модель, которая уже поступила в продажу по низкой цене, передает видео в два потока в реальном времени, оснащена ИК подсветкой на 20 метров и поддерживает питание по типу PoE.
Новое устройство трёхступенчатой грозозащиты SC&T в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 09.02.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового 16-канального устройства трехступенчатой грозозащиты SC&T SP016HDT.
Smartec и компания «Видеоглаз» анонсируют видеорегистратор STNR-0860 на 8 портов с PoE
Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Видеорегистраторы Smartec STNR-0860, уже поступившие в продажу в компанию «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживают работу с камерами до 5 Мп, «попутно» обеспечивая их питанием по технологии PoE. Суммарный PoE бюджет составляет 74 Вт, для организации архива можно использовать до двух внутренних HDD и внешние накопители iSCSI и e-SATA. Недорогие регистраторы STNR-0860 рассчитаны на видеонаблюдение высокого разрешения с возможностью подключения внешних тревожных устройств.
Новый пассивный приемопередатчик видеосигналов Инфотех в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового пассивного приемопередатчика AHD/CVI/TVI/CVBS видеосигналов по витой паре Инфотех AVT-TRX101HD.
Первая 3-потоковая наружная IP-камера GANZ с 2 МР сенсором, вариообъективом и ИК-прожектором
Новости участников портала \\ 07.02.2017 16:32 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Полная готовность ZN8-B4DTVD59L к работе «прямо из коробки» позволяет быстро ввести эти IP-камеры в эксплуатацию.
ITV и компания «Видеоглаз» сообщают об интеграции ПО AxxonSoft с камерами Dahua Eco-Savvy 3.0
Новости участников портала \\ 07.02.2017 12:26 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Программное обеспечение видеонаблюдения ITV AxxonSoft интегрировано с камерами Dahua новейшей серии Eco-Savvy 3.0. Камеры этой серии, которые уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», поддерживают разрешение до 4К, частоту кадров – до 60 в секунду. И теперь оборудование Eco-Savvy 3.0 (с расширенным WDR, с мощной аналитикой и с поддержкой H.265) полностью интегрировано в программные комплексы Интеллект и Axxon Next 4.
Новые IP-видеокамеры HikVision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 07.02.2017 11:54 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер HikVision DS-2CD2022WD-I и DS-2CD2T22WD-I5.
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Новости участников портала \\ 07.02.2017 11:13 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
В режиме онлайн специалисты Консорциума «Интегра-С» представили работу интеграционной платформы «Интегра-Планета-4D».
Новая усовершенствованная 3G/4G камера Точка Зрения Вьюга HD в «Globalconect.ru»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 17:58 \\ «Globalconect.ru» \\ Москва
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Купольная 1 Мп IP камера IPTRONIC IPT-IPL720DM(3,6)PA – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 06.02.2017 12:25 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
С помощью компактной новинки от IPTRONIC – сетевой 1 Мп камеры в металлическом корпусе IPT-IPL720DM(3,6)PA легко обеспечить видеонаблюдение как в помещении, так и на улице. Новинка, которую можно приобрести в компании «Видеоглаз» по удивительно низкой цене, оснащена ИК подсветкой и встроенным микрофоном, а съемка высококонтрастных сцен будет превосходной благодаря реализованной в камере IPT-IPL720DM(3,6)PA технологии WDR.
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«Globalconect.ru» \\ 09.02.2017 11:50
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