Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых считывателей Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26.
Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26 это антивандальные считыватели нового поколения, предназначенные для систем контроля и управления доступом. Они устанавливаются на точках прохода, где важна высокая механическая устойчивость. Считыватели работают в уличных условиях, в температурном диапазоне от -40 до +55 град. Цельсия. Новинки обеспечивают идентификацию пользователей бесконтактных карт доступа в СКУД. Работа осуществляется на частоте 125 кГц.
Первая модель, бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH15 обрабатывает информацию с карт и брелков, расположенных на расстоянии от 10 до 50 мм (в зависимости от типа). Данные параметры обеспечиваются при напряжении считывателя 12-14 В и отсутствии радиопомех в полосе сигнала карты. Поддерживаются идентификаторы EM Marin и определенные форматы HID. Считыватели используются в системах, где используются протоколы СКУД Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP (на базе интерфейса RS-485). Кроме того, считыватель может обмениваться данными со смартфоном на базе Android по протоколу NFC. При использовании карт доступа Mifare Classic 1K/4K, Mifare Plus 2K/4K, Mifare ID считыватель может функционировать в защищенном режиме. В этом случае идентификатором служит не серийный номер карты, а данные записанные в защищенной области смарт-карты. Это исключает возможность подделки карты. Пользователи оповещаются о режиме работы считывателя посредством звуковой и световой сигнализации.
Вторая модель Parsec PNR-EH26 представляет собой бесконтактный клавиатурный считыватель. Он поддерживает идентификаторы стандартов EM Marin 4100, 4102; карты HID 125 кГц типа ProxCard II и аналогичные. Считыватель выполнен в герметичном пластиковом корпусе. Он стабильно работает в температурном диапазоне от -20 до +55 град. Цельсия. Благодаря компактным размерам и нескольким вариантам цветового исполнения, считыватели достойно смотрятся в любом интерьере. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые считыватели бесконтактных карт Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26. Это надежные и необходимые устройства любой современной системы контроля доступа.
Новости участников портала
Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»
Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.
Инновационный продукт на Mips 2017
Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
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Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.
Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.
Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости
Новости участников портала \\ 30.03.2017 15:09 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта.
Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно
Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва
На стенде В207 «Амиком» представил оборудование мировых брендов Honeywell, Hikvision, HiWatch, RVi, O’ZERO, Stelberry систему «умный дом» EZVIZ, GSM-сигнализации Часовой и современные средства пожаротушения «Спасатель 112». Гости мероприятия смогли принять участие в лотерее.
Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP
Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
16-канальный видеорегистратор Smartec STNR-1660 серии DELTA может вести видеонаблюдение как отдельно, так и в составе крупной системы. Новинка с поддержкой WARP технологии способна работать с 12 камерами до 3 Мп и с четырьмя – до 5 Мп, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Видеорегистратор Smartec STNR-1660 имеет встроенный PoE коммутатор, для локального архивирования в него можно установить до двух HDD.
Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.
СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.
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«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов
АРМО-Системы \\ 03.04.2017 12:31
Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 03.04.2017 11:04
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Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск
На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов
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СИИС в этом году будет огненным!
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IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.
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