Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.04.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых считывателей Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26.

Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26 это антивандальные считыватели нового поколения, предназначенные для систем контроля и управления доступом. Они устанавливаются на точках прохода, где важна высокая механическая устойчивость. Считыватели работают в уличных условиях, в температурном диапазоне от -40 до +55 град. Цельсия. Новинки обеспечивают идентификацию пользователей бесконтактных карт доступа в СКУД. Работа осуществляется на частоте 125 кГц.

Первая модель, бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH15 обрабатывает информацию с карт и брелков, расположенных на расстоянии от 10 до 50 мм (в зависимости от типа). Данные параметры обеспечиваются при напряжении считывателя 12-14 В и отсутствии радиопомех в полосе сигнала карты. Поддерживаются идентификаторы EM Marin и определенные форматы HID. Считыватели используются в системах, где используются протоколы СКУД Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP (на базе интерфейса RS-485). Кроме того, считыватель может обмениваться данными со смартфоном на базе Android по протоколу NFC. При использовании карт доступа Mifare Classic 1K/4K, Mifare Plus 2K/4K, Mifare ID считыватель может функционировать в защищенном режиме. В этом случае идентификатором служит не серийный номер карты, а данные записанные в защищенной области смарт-карты. Это исключает возможность подделки карты. Пользователи оповещаются о режиме работы считывателя посредством звуковой и световой сигнализации.

Вторая модель Parsec PNR-EH26 представляет собой бесконтактный клавиатурный считыватель. Он поддерживает идентификаторы стандартов EM Marin 4100, 4102; карты HID 125 кГц типа ProxCard II и аналогичные. Считыватель выполнен в герметичном пластиковом корпусе. Он стабильно работает в температурном диапазоне от -20 до +55 град. Цельсия. Благодаря компактным размерам и нескольким вариантам цветового исполнения, считыватели достойно смотрятся в любом интерьере. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые считыватели бесконтактных карт Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26. Это надежные и необходимые устройства любой современной системы контроля доступа.

Новости участников портала

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Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»

Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»

Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.

Инновационный продукт на Mips 2017

Инновационный продукт на Mips 2017

Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.

Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.

Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225

Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225

Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.

Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости

Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости

Новости участников портала \\ 30.03.2017 15:09 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта.

Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно

Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно

Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

На стенде В207 «Амиком» представил оборудование мировых брендов Honeywell, Hikvision, HiWatch, RVi, O’ZERO, Stelberry систему «умный дом» EZVIZ, GSM-сигнализации Часовой и современные средства пожаротушения «Спасатель 112». Гости мероприятия смогли принять участие в лотерее.

Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP

Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP

Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

16-канальный видеорегистратор Smartec STNR-1660 серии DELTA может вести видеонаблюдение как отдельно, так и в составе крупной системы. Новинка с поддержкой WARP технологии способна работать с 12 камерами до 3 Мп и с четырьмя – до 5 Мп, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Видеорегистратор Smartec STNR-1660 имеет встроенный PoE коммутатор, для локального архивирования в него можно установить до двух HDD.

Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.

СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.

СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.

Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.

Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.

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«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов

АРМО-Системы \\ 03.04.2017 12:31

Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 03.04.2017 11:04

Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»

ВИДЕОГЛАЗ \\ 03.04.2017 10:16

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Информационная уязвимость

Информационная уязвимость

Выставки \\ 31.03.2017

Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

Выставки \\ 31.03.2017

6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.

СИИС в этом году будет огненным!

СИИС в этом году будет огненным!

Выставки \\ 30.03.2017

IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.

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Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.

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