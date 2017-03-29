Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.04.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых считывателей Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26.

Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26 это антивандальные считыватели нового поколения, предназначенные для систем контроля и управления доступом. Они устанавливаются на точках прохода, где важна высокая механическая устойчивость. Считыватели работают в уличных условиях, в температурном диапазоне от -40 до +55 град. Цельсия. Новинки обеспечивают идентификацию пользователей бесконтактных карт доступа в СКУД. Работа осуществляется на частоте 125 кГц.

Первая модель, бесконтактный считыватель Parsec PNR-EH15 обрабатывает информацию с карт и брелков, расположенных на расстоянии от 10 до 50 мм (в зависимости от типа). Данные параметры обеспечиваются при напряжении считывателя 12-14 В и отсутствии радиопомех в полосе сигнала карты. Поддерживаются идентификаторы EM Marin и определенные форматы HID. Считыватели используются в системах, где используются протоколы СКУД Parsec, Wiegand, Touch Memory, OSDP (на базе интерфейса RS-485). Кроме того, считыватель может обмениваться данными со смартфоном на базе Android по протоколу NFC. При использовании карт доступа Mifare Classic 1K/4K, Mifare Plus 2K/4K, Mifare ID считыватель может функционировать в защищенном режиме. В этом случае идентификатором служит не серийный номер карты, а данные записанные в защищенной области смарт-карты. Это исключает возможность подделки карты. Пользователи оповещаются о режиме работы считывателя посредством звуковой и световой сигнализации.

Вторая модель Parsec PNR-EH26 представляет собой бесконтактный клавиатурный считыватель. Он поддерживает идентификаторы стандартов EM Marin 4100, 4102; карты HID 125 кГц типа ProxCard II и аналогичные. Считыватель выполнен в герметичном пластиковом корпусе. Он стабильно работает в температурном диапазоне от -20 до +55 град. Цельсия. Благодаря компактным размерам и нескольким вариантам цветового исполнения, считыватели достойно смотрятся в любом интерьере. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые считыватели бесконтактных карт Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26. Это надежные и необходимые устройства любой современной системы контроля доступа.