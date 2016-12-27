Новые разработки для социальных проектов

Вопросы с бюджетированием подобных проектов всегда стоят особенно остро. Бюджетные деньги распределяются по совершенно разным направлениям и тут важен точный расчёт. Компания «Элеста» самостоятельно проектирует, разрабатывает и производит новые технологичные приборы. Комплексный подход позволяет предприятию выпускать продукцию по ценам ниже рыночных с надлежащим качеством.

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже заявлял о важности внедрения таких браслетов в образовательных учреждениях города.

Современные малобюджетные устройства для обеспечения личной безопасности ребенка «УМКА» и тревожные кнопки из системы «Юпитер» внесены в приоритетные планы по реализации государственной программы социальной защиты граждан.