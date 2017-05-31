Новые мультиформатные видеокамеры Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

Новые мультиформатные видеокамеры Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

Новые мультиформатные видеокамеры Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 13.06.2017 11:26 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер Vidstar VSC-1360FR-ATC (4 in 1) и VSV-2122VR-ATC (4 in 1).

Новые уличные видеокамеры устойчиво работают при температуре от -35 до +50 град. Цельсия. Они передают по коаксиальному кабелю видеоизображение в любом из четырех популярных форматов: AHD, TVI, CVI, и CVBS. Передача ведется в реальном времени, без задержек. При этом четкость изображения остается высокой даже при значительной длине линии — до 300 м. Это достигается за счет разделения цветностной и яркостной составляющих видеосигнала при передаче и уменьшении перекрестных искажений.

Разрешающая способность первой видеокамеры, Vidstar VSC-1360FR-ATC (4 in 1), составляет 720p. Эта цилиндрическая камера оборудована надежным объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Благодаря прогрессивной развертке, она четко воспроизводит объекты в движении. Инфракрасная подсветка позволяет контролировать обстановку ночью на расстоянии до 25 м. В дневное время, чтобы сигналы ИК-диапазона не влияли на цветное изображение, используется фильтр отсечки ИК-спектра. Функция цифрового расширения динамического диапазона существенно повышает разборчивость видео при съемке сцен, где одновременно присутствуют ярко освещенные и темные объекты. При помощи детектора движения (четыре программируемые зоны) видеокамера реагирует на подозрительные события автоматически.

Вторая модель, купольная мультиформатная видеокамера Vidstar VSV-2122VR-ATC (4 in 1), передает видео в максимальном разрешении 1080p. Она оснащается вариофокальным объективом с ручной регулировкой. Камера поддерживает функцию компенсации фоновой засветки и автоматического баланса белого. Управление и выбор функций организовано через OSD меню. Функция цифрового шумоподавления приходит на помощь в условиях слабой освещенности. Микропроцессор анализирует последовательность кадров видеоряда, находит и корректирует отдельные искаженные пиксели. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на современные мультиформатные видеокамеры Vidstar VSC-1360FR-ATC (4 in 1) и VSV-2122VR-ATC (4 in 1). Они выводят аналоговые системы видеонаблюдения на новый технологический уровень, предоставляя в распоряжение пользователей видео высокого разрешения.

Новости участников портала

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