Новые мультиформатные видеокамеры SpaceTechnology в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 20.04.2017 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых мультиформатных видеокамер SpaceTechnology ST-1046 (версия 4) и ST-2001 (версия 3).

Мультиформатные видеокамеры SpaceTechnology ST-1046 (версия 4) и ST-2001 (версия 3) могут работать как стандартные аналоговые CVBS камеры, а также поддерживают три современных аналоговых формата — AHD, TVI и CVI. Новинки подключаются к регистраторам по стандартным коаксиальным линиям. Они передают изображение без сжатия, без искажений и без задержек, в реальном времени. Дальность линии достигает 300-400 метров. За счет раздельной передачи яркостной и цветностной составляющих сигнала, повышается помехоустойчивость, уменьшаются помехи, видео остается четким даже при значительном удалении камеры от пункта наблюдения.

Мультиформатная видеокамера SpaceTechnology ST-1046 (версия 4) построена на матрице с прогрессивным сканированием, поэтому точно воспроизводит движущиеся объекты. Ее разрешающая способность — 720p. Благодаря чувствительности 0.05 Люкс, видео получается четким даже при слабой освещенности. В ночное время на помощь приходит инфракрасная подсветка дальностью до 45 метров. Новинка оснащается вариофокальным объективом, что позволяет задавать сектор обзора при установке камеры. Видеокамера стабильно функционирует при низкой температуре, до -45 град. Цельсия. В дневное время камера работает в цвете, а при уменьшении уровня освещенности переключается в черно-белый режим с более высокой чувствительностью. Чтобы сигналы инфракрасного диапазона не проявлялись в виде помех на цветном изображении, применяется фильтр отсечки ИК-спектра.

Вторая мультиформатная видеокамера, SpaceTechnology ST-2001 (версия 3), обладает разрешением 1080p. Она оснащается объективом с фиксированным фокусным расстоянием. Фильтр отсечки ИК-спектра обеспечивает качественное цветное изображение. А инфракрасная подсветка дальностью 25 метров помогает наблюдать за обстановкой в полной темноте. Дополнительные функции цифровой обработки видео улучшают параметры видео при слабом и контрастном освещении. Специалисты ТД «Лидер-СБ» рекомендуют обратить внимание на новые мультиформатные видеокамеры SpaceTechnology ST-1046 (версия 4) и SpaceTechnology ST-2001 (версия 3). Они транслируют видео HD качества на большое расстояние, просто подключаются и не требуют сложной настройки.